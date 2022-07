Airbnb e Interrail, alla ricerca di 6 amici per un tour in Europa

Un’avventura epica in treno con soggiorno in alcune delle dimore storiche più belle d’Europa: una residenza inglese, un château francese, un maniero catalano, una villa italiana e un castello tedesco. Chiunque voglia candidarsi potrà farlo fino al prossimo 20 luglio sul sito di Airbnb ascolta articolo Condividi

Sei amici. 5 paesi. 19 giorni. Un’avventura epica in treno con soggiorno in alcune delle dimore storiche più belle d’Europa: una residenza inglese, un château francese, un maniero catalano, una villa italiana e un castello tedesco. Per contribuire al rilancio dei viaggi su rotaia nel Vecchio Continente e promuovere lo slow tourism, Airbnb collabora con Interrail in occasione del suo 50° anniversario e offre ad un gruppo di sei persone (amici o familiari) l'opportunità di partire per una vacanza in treno attraverso Regno Unito, Francia, Spagna, Italia e Germania soggiornando in cinque dimore storiche da sogno.

Come candidarsi

Chiunque voglia candidarsi per questa avventura potrà farlo fino al 20 luglio collegandosi al sito www.airbnb.it/airbnbheritagetour, raccontando con chi e perché vorrebbe partire. Tra i criteri che la giuria prenderà in considerazione: spirito d'avventura (indispensabile per percorrere oltre 3.500 chilometri in treno), gusto per la scoperta e il piacere di condividere questa esperienza con un gruppo di amici davvero speciale. "Siamo entusiasti di offrire questa incredibile avventura che celebra l'età d'oro dei viaggi del XIX secolo, quando c'era più tempo per apprezzare lunghe avventure con amici e familiari" ha commentato Emmanuel Marill, Airbnb Regional Director. "Combinando il meglio dei viaggi in treno con il fiore all'occhiello del patrimonio culturale europeo, ci auguriamo che i viaggiatori si riconnettano con la storia e la cultura e si godano il viaggio come una volta".