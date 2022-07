Kazuki Takahashi, morto l'autore di Yu-Gi-Oh: cadavere trovato in mare

Il ritrovamento

L'emittente nipponica NHK ha confermato che nella giornata del 6 luglio il creatore del manga è stato ritrovato un cadavere in mare al largo di Nago, una delle città dell'arcipelago di Okinawa, con attrezzatura da snorkeling. La guardia costiera di Nago non ha potuto far nulla se non identificare il cadavere. L'autore avrebbe compiuto 61 anni a ottobre. Le indagini della polizia giapponese sono in corso.