Il gioiello contemporaneo in mostra alla LeoGalleries di Monza

La mostra – a cura della stessa Marcangelo e di Rosanna Padrini Dolcini - include gioielli di artisti quali Montebello, Schick, Lisca, Vigna, Adam, Nagano; un bracciale è di Marjorie Schick, donato alla Fondazione da Helen W. Drutt English, una delle più importanti collezioniste di gioiello contemporaneo, che ha donato al Museum of Fine Arts di Houston 800 pezzi della sua collezione.

L’ampiezza degli ambiti di ricerca, delle forme stilistiche e delle soluzioni tecniche adottate, dimostra la vivacità e l’eclettismo di un’arte che arricchisce di significati culturali il mondo del gioiello, offrendo opere realizzate con materiali sia pregiati sia alternativi, la cui preziosità compositiva e cromatica è data dalla mano dell’autore.

Il percorso espositivo è articolato in quattro macro aree tematiche: gioiello concettuale, gioiello di design, gioiello di ricerca storica e di ricerca estetica, a loro volta ripartite in specifiche sfere d'interesse. La suddivisione è concepita per guidare il visitatore attraverso una panoramica ragionata e comprensiva dell’esposizione, fornendo così strumenti utili ad una corretta analisi e lettura delle opere.