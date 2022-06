Fumetti e Pride, Marco Lupoi: "A 15 anni avevo solo gli X-Men"

C’è stato un tempo in cui i supereroi dovevano celare il loro orientamento sessuale. Un tempo di regole ristrette e codici di censura impossibili da abbattere persino per chi possiede dei superpoteri. E allora si nascondevano, così come i loro autori, impegnati a disseminare indizi tra le vignette e le tavole, sperando che il lettore più arguto e sensibile riuscisse a cogliere ciò che alla Comics Code Authority era sfuggito. Oggi i supereroi possono essere orgogliosamente gay, così tanto che tanto Marvel quanto DC hanno preso l’iniziativa di pubblicare degli albi antologici a tema a giugno, durante il Pride Month. DC Pride e Marvel Pride arrivano anche in Italia pubblicati da Panini Comics. E il tema continua a essere d’attualità, purtroppo ancora divisivo tra i lettori. Ne abbiamo parlato con Marco Marcello Lupoi, direttore publishing di Panini Comics, già primo editor dell’etichetta Marvel Italia, e, ancora prima, lettore gay di fumetti che lo appassionavano senza rappresentarlo.

In principio fu Northstar?

Per Marvel sì, nel senso che il primo personaggio gay della Marvel è sempre stato considerato lui. Northstar primo a fare coming out e uno dei primi in cui si intuiva fin dall’inizio pur non essendo detto esplicitamente. Ma se uno fa il filologo ne scopre tanti altri che tra le righe lo erano da prima. Sul nuovo Marvel Pride, che in Italia uscirà l’anno prossimo ma in Usa è uscito giovedì 23 giugno, c’è un editoriale che spiega tutte queste apparizioni in un periodo in cui non si poteva, spiegando come gli sceneggiatori lo lasciassero intuire. Tra questi c’era persino una coppia interraziale, un cattivo e un buono, dentro Black Panther. Tra gli X-Men ci sono sempre stati i personaggi omosessuali, Mystica e Destiny sono sempre state una coppia anche se la cosa è stata ufficializzata dopo 20 anni. Sono sottotesti di cui io non mi ero mai accorto da lettore perché la Comics Code Authority impediva di parlare di determinate tematiche.

Quindi Marvel si è mossa prima e meglio di DC?

Si sono mosse più o meno in parallelo, in modi diversi. Una primogenitura si fa fatica a fissarla. DC fece qualcosa di molto simile: inserì personaggi tipo la commissaria lesbica in Superman, poi creò Extraño, supereroe latino gay un po’ troppo flamboiant e stereotipato. Poi, se si guarda col senno del poi, che Constantine fosse un personaggio bisessuale adesso è dato per scontato, io che l’ho letto per anni non me n’ero mai accorto.