Parlare in corsivo, cos'è la nuova moda di TikTok

Parlare in corsivo, è l'ultima moda usata dai giovani sui social network. Il fenomeno nasce dalla presa in giro della cadenza milanese. Un linguaggio pieno di abbreviazioni, vocali chiuse o sillabe strascicate

Da semplice stile di scrittura ad un nuovo modo di parlare. Il corsivo è la nuova moda lanciata dai giovani sui social network. Su Tik Tok è diventato un rompicapo “ virale”. Parlare in corsivo nasce da una presa in giro della cadenza milanese utilizzata da alcune ragazze nei video in cui si parla di serate in discoteca, aperitivi alla moda e confessioni tra amiche. Un linguaggio pieno di abbreviazioni, vocali chiuse o sillabe strascicate.