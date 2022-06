Il ministro Giovannini inaugura la mostra di arte "Contemporaneo"

Dal 9 giugno, all'interno del dicastero di Porta Pia, in diversi spazi, saranno ospitate le opere di artiste e artisti del periodo repubblicano

Il prossimo 9 giugno il ministro Enrico Giovannini inaugurerà l'esposizione "Contemporaneo - L’arte contemporanea italiana in mostra al Mims". In questa occasione, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Giovannini incontrerà i giornalisti per illustrare l’iniziativa, che ha l’obiettivo di valorizzare alcune opere di artiste e artisti affermati. Sarà poi possibile effettuare una visita guidata alla mostra.