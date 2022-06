Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 giugno

Transiti felici oggi con Giove e Marte sorprendenti che vi danno lucidità e intelligenza. Sole esalta il vostro rapporto di coppia mentre Saturno vi migliora le finanze se siete parte della terza decade.

Mercurio, Urano e Nettuno colorano la vostra giornata con toni speciali dandovi carisma e umorismo se nati tra il 10 e il 14 maggio. Nettuno in particolare apre ai contatti sociali ma la vita sentimentale risulterà complessa se nati nella terza decade. Giove spiana i vostri passi a lavoro se nati nella prima decade.

Firmamento astrale favorevole, soltanto Nettuno è un po’ negativo in famiglia se nati dal 12 al 16 giugno. Venere contribuisce a darvi una relazione amorosa tranquilla mentre Giove vi fa arrivare diversi nuovi guadagni.

Venere vi favorisce nelle amicizie e in famiglia ma Marte e Plutone vi contrastano un po’. Sole vi fa ricordare che bisogna mettere solide basi nelle relazioni per farle funzionare mentre Nettuno vi invita a non esagerare con le spese frivole se nati nella terza decade.

Alti e bassi oggi, Urano infatti vi contrasta se nati dal 4 al 9 agosto. Sole per fortuna vi guarda positivamente con il suo fare luminoso mentre, Luna, Marte e Giove vi sorridono in amore. Sempre Sole vi darà certezze economiche se nati nella seconda decade.

Siete uno dei segni più fortunati dello Zodiaco con Plutone benefico che rappresenta anche un pungolo costante. Siete innamorati e non vi dispiace ma il vostro temperamento vi impone di essere un po’ freddi a volte. Nettuno è ostile nelle manovre economiche se nati nella terza decade.

Sole e Luna vivificano il vostro ambiente con stimoli culturali. Marte è un po’ negativo in amore se nati dal 24 al 30 settembre mentre Saturno è discretamente positivo negli aspetti economici se nati dal 12 al 17 ottobre.

Plutone e Nettuno sono favorevolissimi oggi e infatti la vostra forma fisica non desta preoccupazioni. Se nati dal 26 al 31 ottobre siete costretti a dare voce alle esigenze che muovono il vostro cuore. Urano vi disturba un po’ nel profilo economico se nati nella seconda decade.

Saturno migliora la vostra forma fisica se nati nella terza decade. Luna vi fa risolvere brillantemente qualche problema di sintonizzazione con la vostra dolce metà mentre Sole e Nettuno sono un po’ contrari economicamente se nati in seconda e terza decade.

Venere aumenta la voglia di vivere se nati nella prima decade così come anche grinta e calore umano. I vostri affetti stabili non dovete dargli per scontati oggi, specie se nati dal 15 al 20 gennaio. Se lavorate anche oggi godrete di ottima sorte.

Sole è particolarmente propizio oggi, così come Saturno e Giove. Se nati dal 21 al 25 gennaio vi attendono istanti di irripetibili emozioni in amore. Se festeggiate gli anni nella seconda decade avete le tasche moderatamente piene.

Sole è un po’ sfavorevole oggi, specialmente in famiglia e in amore, poiché sarete molto passionali ma poco temperanti. Un progetto economico presentatovi non vi convince fino in fondo: prendetevi tempo per pensarci.