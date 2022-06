Oroscopo del giorno, le previsioni del 1 giugno segno per segno

Sole è sempre vostro alleato e vi stimola a dare sempre di più. Sempre Sole vi allieta il cuore con compagnie amorose vecchie o nuove se nati dal 3 al 7 aprile. Luna però è ostile e vi invita ad ascoltare piuttosto che parlare. Sappiate essere equilibrati e non spendere troppo oggi.

Venere è molto positiva se nati nella prima decade. Luna è in ottimo aspetto e ispira molta convivialità. Intimità non al massimo in questo periodo con la vostra dolce metà: cercate nuove strade per l’armonia. Plutone vi aiuterà a gestire una situazione non facile a lavoro.

Se nati nella terza decade Sole vi spinge a osare e provare nuove avventure. Nettuno vi fa avvertire dubbi sulla validità del vostro rapporto di coppia ma Sole vi aiuterà. C’è la necessità di organizzare una situazione di lavoro importante: Saturno vi aiuterà se nati nella seconda decade.

Venere, Mercurio e Urano sono tutti congeniali se nati nella seconda decade anche se Plutone porta qualche malumore. Urano vi aiuta a contemperare le vostre richieste con quelle della dolce metà se nati nella seconda decade. A lavoro affronterete tutto con buona volontà.

Sole vi dà vitalità e brio anche se vivete un momento di particolare nervosismo. Il rapporto con la persona amata oggi si rivela particolarmente prezioso se nati nella prima decade, grazie a Marte. Non date peso a Urano ostile a lavoro e datevi da fare.

Urano è molto bello se nati nella seconda decade e vi regala un buonissimo umore. Luna vi spalleggia alla grande dandovi abilità persuasive se nati dal 15 al 18 settembre e, anche se Nettuno fatica a farvi trovare intesa con il partner, ci penserà Plutone a rendere migliori le cose. Se nati dal 14 al 19 settembre Urano vi darà un po’ di sveglia a lavoro.

Scena astrale decisamente fortunata con Saturno e Sole a sostenervi a dispetto di Luna che vi contrasta se nati dal 2 al 10 ottobre. Se invece siete nati dal 2 al 7 ottobre non vi manca ardore passionale. Se lavorate anche oggi accettate di buon grado gli impegni previsti.

Luna è molto positiva e vi regala una bella giornata sotto molti punti di vista. Una discreta intesa accompagna il vostro rapporto di coppia grazie a Plutone se nati dal 17 al 20 novembre. Agenda fitta ma fortunatamente siete in pre festa: tenete duro.

Giorno abbastanza positivo grazie a Giove e Marte, che vi danno manforte anche nel fisico. Se nati dal 2 al 7 dicembre vi pervade un’atmosfera decisamente romantica, mentre a lavoro Sole vi favorisce se siete liberi professionisti.

Urano è molto amico oggi così come Nettuno. Momento sì per gli affetti stabili se nati tra il 12 e il 18 gennaio mentre sempre Urano vi aiuterà se svolgete un lavoro connesso al business e se nati nella seconda decade.

Venere, Mercurio e Urano non sono molto congeniali oggi ma Giove e Marte saranno vostri alleati in amore se nati nella terza decade. Oggi vi togliete un ingombrante impegno lavorativo davanti: un po’ pesante ma ora va meglio!

Venere, Mercurio e Urano vi danno modo di riorganizzarvi in diversi settori della vita. Sole è imbronciato oggi e vi porta dubbi in amore, mentre a lavoro siete di fronte a un vero e proprio bivio decisionale.