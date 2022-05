Novant’anni della Lego, a Billund la nuova Ferrari Daytona

Il gruppo festeggia il suo compleanno. Presente con i suoi giochi in 120 Paesi, 24mila impiegati, più di 830 negozi nel mondo. Siamo stati in Danimarca dove abbiamo visto in anteprima l'ultima nata della Lego Technic, la nuova Ferrari Daytona. Dal 1 giugno nei Lego Store

Per costruire una piccola anatra gialla con i mattoncini Lego la mente umana impegna ben 24 abilità: dalla creatività all'elasticità mentale. Allenare la mente, credere nel potenziale umano e giocare in un mondo che cambia. E in cui 33 milioni e mezzo di bambini - i cosiddetti fluent players - giocano quotidianamente passando dai mattoncini tradizionali a quelli digitali, liberamente tra relatà tangibile e realtà virtuale. La Lego da 25 anni produce videogames e giochi on line per le generazioni dei nativi digitali. I bambini delle nuove generazioni giocano con il tablet e costruiscono un veicolo, un'auto della polizia, si fanno un'idea. Poi vanno a prendere i mattoncini Lego e creano la stessa cosa. Questo è il modo in cui i bambini giocano oggi. E questo ha dato l'opportunità alla Lego Group come ci spiega Marie Olsen, responsabile Child Engagement Director, di espandere i momenti di gioco dei bambini. La Lego festeggia i suoi 90: 1932-2022. Tutto é nato a Billund, in Danimarca, la sede della prima azienda di giocattoli al mondo. Dal 1932 di proprietà della stessa famiglia che ha saputo coniugare presente passato e futuro mettendo al centro di tutto il play power, il potere del gioco. Dai primi yo-yo fatti di legno del 1934 ai primi pezzi in plastica nel 1955 e agli omini del 1974.