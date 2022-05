Oroscopo del 28 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Saturno vi dà prontezza di riflessi mentali e un certo tocco diplomatico. Plutone vi darà un po’ di problemi nell’intesa con la dolce metà se nati tra il 17 e il 20 aprile. Se invece siete nati tra il 21 e il 24 marzo la vostra carriera professionale troverà strade spianate.

Luna, Venere e Mercurio vi sostengono e riservano le più eccitanti sorprese in campo sociale. Conoscete una persona che vi incuriosiva da un po’ e legate con essa. A lavoro Mercurio vi rende attenti se nati ad aprile.

Sole e Saturno vi donano una giornata fortunata sotto molti punti di vista. Venere e Marte vi invitano a salire su una giostra molto eccitante a livello sessuale e sentimentale, mentre se nati tra il 21 e il 25 maggio la vostra professione autonoma troverà molti appigli positivi.

Luna, Venere e Mercurio vi danno una tabella di marcia da rispettare con verve e prontezza di spirito. Note di romanticismo aleggiano nell’aria con la vostra dolce metà, mentre in ufficio i giornalisti o gli intrattenitori riceveranno note di merito.

Mercurio, Luna, Saturno e Urano sono dissonanti e vi provocano inciampi familiari e sociali se nati nella terza decade. Se siete in una relazione nata da poco cercate di mantenere i vostri slanci e ne guadagnerete in futuro. Sole vi porta razionalità ed equilibrio a lavoro.

Ottima forma fisica e mentale grazie a Mercurio e Urano, così come ottimi sono i rapporti con la famiglia. Se siete single un ritrovo di vecchi amici potrebbe diventare una chance di incontrare una vecchia fiamma. Se nati dal 26 al 30 agosto e dal 14 al 18 settembre siete pronti per un ottimo investimento.

Condizione di spirito molto felice grazie a Sole se nati dal 13 al 17 ottobre. Sempre Sole vi consiglia, se siete single, di non smettere di guardarvi attorno, mentre a lavoro vi favorirà se nati nella prima decade.

Un po’ di pianeti dissonanti possono portare difficoltà oggi ma Nettuno è in forma splendida, vi aiuterà. Fascino e bellezza fisica sono le vostre doti per trovare una dolce metà. A lavoro ci vorrà molta pazienza oggi ma ce la farete.

Weekend scoppiettante con Giove e Marte che vi fanno fascino e verve. Se siete in cerca dell’anima gemella Saturno vi fornirà occasioni uniche per entrare in contatto con chi volete. Rapidità di esecuzione e rispetto delle tempistiche sono i vostri punti forti a lavoro.

Urano vi favorisce se nati nella seconda decade oggi. Marte è dissonante ma Venere e Luna sono alleati in amore, mentre sempre Luna sarà vostra amica anche nell’aspetto della memoria a lavoro.

Una fortunata azione di Sole, Giove e Marte vi favorisce se nati dal 21 gennaio al 3 febbraio. Urano continua a essere ostile in amore ma Giove per fortuna è in angolo armonico. Discreti introiti economici sono in arrivo.

Condizione psicofisica soddisfacente con Luna, Mercurio e Venere che vi proteggono. Cercate nuovi incontri per il vostro potente gusto dell’avventura se nati dal 9 al 17 marzo. Un affare particolarmente vantaggioso vi fa drizzare le orecchie: pensateci su.