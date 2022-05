Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 27 maggio

Luna vi darà un’enorme profondità intellettuale oggi. Sole e Marte in particolare vi favoriranno in famiglia. Serata all’insegna dei piaceri dell’eros oggi, mentre a lavoro il piglio di comando vi si addice ma cercate di non risultare arroganti.

Venere, Luna e Mercurio vi sono vicini se nati dal 10 al 13 maggio, così come anche Nettuno è fortunato in amore e Plutone protegge le coppie stabili se nate nella terza decade. Saturno tende un po’ a bloccare lo scorrere delle situazioni lavorative se nati a maggio, così come Luna se nati dal 21 al 26 aprile.

Luna vi dona fermezza nelle decisioni e anche una forma fisica piuttosto buona, occhio comunque a Nettuno contrario se nati dal 12 al 15 giugno. Delicatezza e comprensione saranno le vostre armi in amore oggi, a lavoro invece non irrigiditevi, Giove veglierà su di voi.

Animo sensibile e desiderio di non far rumore vi guidano oggi. Luna è la vostra madrina ideale ma anche Venere vi dà ottimi valori di coppia oggi. Urano vi sostiene in tutte le azioni lavorative se nati dal 5 al 10 luglio.

Giornata che inizia un po’ in sordina ma che poi migliora grazie a Giove. Se siete ancora single Sole vi farà portare a termine un bell’incontro se nati nella prima decade. Sempre Sole vi darà pirotecnici meriti nella ricerca di soluzioni lavorative importanti.

Urano vi sostiene nel rapporto con la famiglia se nati dal 5 al 10 settembre. La primavera ravviva i vostri sensi se nati dal 15 al 18 settembre, grazie a Plutone. La vostra bontà d’animo vi mette nelle condizioni di aiutare un collega in difficoltà a lavoro.

Saturno e Sole vi stimolano ad affermarvi in ogni campo, anche se non dovreste esagerare per via di Plutone negativo tra il 15 e il 18 ottobre. Sole vi rende scoppiettanti nelle situazioni affettive, mentre a lavoro prendete in mano alcune questioni importanti riuscendo a risolverle.

Plutone vi illumina il cammino così come Nettuno, con una forma fisica mediamente buona. Avvertite un intenso bisogno di coinvolgimento sentimentale oggi grazie a Nettuno, mentre a lavoro la vostra lungimiranza avrà effetti importantissimi.

Inizio di giornata un po’ faticoso se siete nati dal 14 al 18 dicembre ma niente di grave. Giove vi farà sintonizzare su tutti i livelli con la persona che avete accanto e, nonostante Nettuno contrario, vi darà una mano anche a lavoro.

Luna e Venere vi danno forma fisica buona ma se siete nati nella prima decade fate attenzione all’apparato gastrointestinale. Plutone vi favorisce in amore se nati dal 16 al 20 gennaio mentre Saturno vi assiste in ufficio.

Cielo prorompente oggi e una forma fisica ottimale grazie a Marte. Luna vi stimola ad approfondire il vostro legame sentimentale, mentre Sole sarà efficientissimo sotto il profilo lavorativo per i nati dal 25 al 29 gennaio.

Sole vi vuole un po’ provocare rallentandovi ma niente di grave. Nettuno genera rivoluzioni in campo affettivo se nati dal 12 al 16 marzo. Il settore delle finanze non piange più grazie a Plutone se nati dal 18 al 20 marzo.