Ecce Homo, il dipinto ritrovato di Caravaggio sarà al museo del Prado

C’era mancato davvero poco per perdere per sempre una delle 60 opere di Caravaggio esistenti, ma ora sarà accessibile e visibile a tutti. Nel 2021 l’Ecce Homo era stato attribuito a José de Ribera, un discepolo di un pittore spagnolo del XVII secolo e stava per essere venduto all’asta. Ma le autorità spagnole avevano prontamente bloccato la vendita perché era sorto il sospetto che si trattasse di un Caravaggio originale. Dopo che la sua paternità è stata effettivamente attribuita al pittore italiano, ora il dipinto sarà presentato al pubblico in una mostra esclusiva al Museo del Prado di Madrid dal 28 maggio fino a ottobre.

La storia

Il dipinto nella primavera del 2021 stava per essere messo in vendita con la casa d’aste Ansorena a Madrid dalla famiglia Pérez de Castro Méndez, allora proprietaria dell’opera, con il prezzo base di 1500 euro. La valutazione bassa era dovuta al fatto che il quadro era originariamente stato attribuito al circolo del pittore José de Ribera. Diversi esperti e appassionati si erano però interessati al quadro, sollevando l’ipotesi che potesse addirittura trattarsi di un Caravaggio. E così, grazie a una segnalazione del Prado, il ministero della Cultura spagnolo aveva bloccato all’ultimo la vendita, dichiarandolo bene non esportabile. L'opera era stata poi sottoposta a un attenta e approfondita analisi da parte di vari specialisti, mentre il governo della regione di Madrid (amministrazione pubblica competente per questo caso) aveva portato avanti le pratiche necessarie per farla dichiarare "bene di interesse culturale", per garantirne così la permanenza in Spagna anche per il futuro. Ad analizzare nei dettagli l'Ecce homo, arrivando alla conclusione che fosse effettivamente di Merisi, sono stati in particolare Maria Cristina Terzaghi (Università di Roma Tre e comitato scientifico del Museo di Capodimonte di Napoli), Gianni Papi (storico dell'arte e scrittore), Giuseppe Porzio (Università di Napoli) e Keith Christiansen (commissario del Metropolitan Museum of Art). Inoltre, un ingegnere nucleare specializzato nell'applicazione di tecniche scientifiche allo studio e alla conservazione del patrimonio culturale, Claudio Falcucci, ha realizzato sul quadro "una profonda indagine diagnostica", mentre lo specialista Andrea Cipriani e il suo team hanno provveduto al restauro. "Questo dipinto condensa in sé il meglio dello stile del Maestro negli ultimi anni della sua vita", sintetizza David García Cueto, esperto di pittura italiana del Prado. Il quadro era arrivato in Spagna nel XVII secolo, entrando a far parte delle collezioni reali a partire dall'epoca di Filippo IV e c’era rimasto fino al periodo delle invasioni napoleoniche. Ora, grazie a un accordo con il nuovo proprietario (la cui identità è sconosciuta), l’Ecce Homo sarà esposto al Museo del Prado di Madrid dal 28 maggio fino a ottobre.