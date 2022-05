Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 maggio

Giove, Saturno, Venere e Mercurio vi accompagnano oggi. Dialogo aperto e disponibile con la persona amata se nati dal 12 al 15 aprile. Mercurio è il vostro sponsor celeste in campo professionale.

Venere vi fa scendere in pista incoraggiati da slancio vitale. Plutone vi dota di grande grinta se nati dal 17 al 20 maggio. In amore forse vince chi fugge ma a voi questo non interessa perché avete puntato una persona e volete restare. Nettuno vi aiutare a lavoro nonostante diverbi.

Venere vi dà grinta e forma fisica. Mostrate comprensione e dolcezza con la vostra dolce metà se nati dal 2 al 6 giugno, mentre in ufficio si rafforzerò un certo sodalizio con i colleghi che già vi erano simpatici.

Sole e Urano vi fanno entrare in punta di piedi nella giornata odierna, con Giove dissonante per i nati tra il 22 e il 26 giugno. Urano vi induce una benefica riflessione critica sul vostro piano sentimentale. A lavoro un po’ di cautela nella gestione del denaro.

Saturno vi ostacola non poco oggi se nati dal 12 al 16 agosto ma niente di grave. Venere favorisce l’esplosione di flirt mentre a lavoro, se siete liberi professionisti, troverete moltissime porte aperte oggi.

Sole è al vostro fianco oggi e vi dà serenità negli affetti, sia la famiglia che la relazione, se nati dal 4 al 9 settembre. Se siete liberi professionisti Plutone e Urano positivi, così come anche Sole, vi porranno in grado di dettare condizioni.

Mercurio vi favorisce anche se Giove osa un po’ sfidare i nati nella prima decade. Saturno vi invita a prendere decisioni che migliorino la vostra relazione se nati tra il 12 e il 17 ottobre. Cielo benefico a lavoro.

Urano è contrapposto ma niente di grave. Sole e Saturno invece vi danno difficoltà in amore. A lavoro, se nati tra il 9 e il 14 di novembre, Nettuno vi indirizza a compiere scelte creative di grande bravura.

Saturno vi fa raccogliere alcune sfide se nati nella terza decade. Se avete una relazione Mercurio vi impone impegno e non vi lascia facili vie di fuga. In campo economico non spingetevi troppo lontano oggi se nati dal 9 al 12 dicembre, per via di Marte contrario.

Urano vi apre a un giorno di maggio molto positivo per umore e forma fisica. Attenzione però alle allergie. Plutone vi favorisce in amore se nati dal 13 al 16 gennaio, mentre Sole e Urano vi faranno essere ancor più risoluti rispetto al solito a lavoro.

Urano presenta una persistente negatività ma niente di non superabile. Venere è molto bendisposta se nati tra il 25 gennaio e il 6 febbraio in amore, a lavoro invece dovrete cercare un po’ di ambizione e in questo vi spalleggeranno Plutone e Saturno se nati nella terza decade.

Transiti positivi e stimolanti ma con la negatività di Mercurio. Volete rivoluzionare un po’ i vostri legami oggi grazie a Plutone e Nettuno. A lavoro Plutone vi vitalizza ma siate attenti a vagliare bene cosa vi sta offrendo il presente.