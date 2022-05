FAI lancia il nuovo censimento "Vota i Luoghi del Cuore"

Al via la nuova campagna promossa dal Fondo per l'Ambiente Italiano e Intesa San Paolo. Tutti possono partecipare: i luoghi più votati verranno premiati a fronte della presentazione di un progetto (50.000, 40.000 e 30.000 euro in palio) ascolta articolo Condividi

Eremi arroccati, castelli, chiesette secolari, teatri e intere cittadine. E soprattutto i borghi, con un premio speciale dedicato. È la nuova campagna per "I luoghi del cuore" il censimento spontaneo del patrimonio culturale italiano, promosso dal Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano Ets in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Fino al 15 dicembre gli italiani possono votare per il loro luogo, piccolo o grande, noto o sconosciuto, da 'salvare' dall'abbandono, dal degrado o dall'oblio, per essere invece recuperato e valorizzato. La campagna all'undicesima edizione La campagna, arrivata alla sua undicesima edizione, è per il presidente del Fai Marco Magnifico "uno straordinario esercizio di democrazia, che dà potere ai singoli cittadini, chiamandoli alla partecipazione e alla responsabilità che tutti abbiamo nel tutelare e promuovere il patrimonio del nostro Paese". Dal 2003 a oggi, Fai e Intesa Sanpaolo hanno sostenuto 139 progetti di restauro e valorizzazione in 19 regioni e in molti casi è stata sufficiente la raccolta voti (oltre 9 milioni e 600 mila totali) per innescare circoli virtuosi che hanno inaspettatamente e radicalmente cambiato le sorti di un territorio.

Un premio dedicato ai borghi approfondimento Archeologia, scoperti a Mont'e Prama due nuovi giganti. FOTO Basta un click sul sito www.iluoghidelcuore.it o attraverso i moduli di raccolta firme e i luoghi più votati verranno premiati a fronte della presentazione di un progetto (50.000, 40.000 e 30.000 euro in palio). Quest'anno si punta poi anche a quell'Italia interna, spesso dimenticata dallo sviluppo del Paese, ma anima vera del vivere italiano, con un premio speciale di 20 mila euro tutto dedicato ai borghi, che sono "oltre "5.500 comuni - spiega la responsabile del censimento, Federica Armiraglio - ovvero il 70% del totale, perché tornino a vivere non solo per le vacanze". Novità in arrivo a febbraio 2023, realizzata insieme allo scrittore Antonio Scurati, anche “I luoghi del cuore narrati”, con un concorso affidato ai podcast, in cui i cittadini racconteranno la bellezza del loro luogo.

Tantissimi i luoghi "in gara" approfondimento Turismo in Europa, il progetto di Vienna per ridare slancio ai viaggi La corsa dei comitati è già partita, dal Villaggio operaio di Crespi d'Adda (BG), sito Unesco bisognoso di alcuni interventi di recupero, alla Ferrovia Sulmona-Rieti, itinerario turistico ferroviario che attraversa l'Appennino centrale, e la poco conosciuta Chiesa di San Francesco della Vigna a Venezia. In lizza anche aree naturalistiche e archeologiche, come i basalti colonnari del Parco San Marco, in provincia di Vicenza, la Fascia olivata Assisi-Spoleto, paesaggio unico in Umbria, e gli scavi di Halaesa Arconidea, vicino a Messina. Già in fermento anche intere amministrazioni comunali per sostenere monumenti identitari, come per i Castelli di Lagnasco (CN). Tante le celebrity e i personaggi del mondo della cultura testimonial e pronti a votare, da Alessio Boni per l'Anfiteatro Flavio a Pozzuoli (NA) ad Amadeus e Sferracavallo (Pa), Mario Tozzi e l'Orto sul Colle dell'infinito a Recanati (MC), Michelle Hunziker e Varigotti (SV).