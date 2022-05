Turismo in Europa, il progetto di Vienna per ridare slancio ai viaggi

Nasce "Unites Cities of Tourism", il piano della capitale austriaca insieme ad altri sei paesi del continente per promuovere la ripartenza dei viaggi. Ogni 100 turisti stranieri che andranno a Vienna l’Ente del turismo austriaco manderà un suo concittadino in una delle 17 città coinvolte ascolta articolo Condividi

Le città sono da sempre fulcro della vita, ma per molto tempo, a causa della pandemia di Covid-19, hanno vissuto un forte freno, che ha riguardato soprattutto il comparto dei viaggi. (LA RUBRICA VIAGGI ON THE ROAD) Per rilanciare le visite nelle città europee l’Ente per il Turismo di Vienna lancia il progetto internazionale “United Cities of Tourism”, che promuove la capitale austriaca e allo stesso tempo sei paesi europei: Germania, Svizzera, Italia, UK, Spagna e Francia.

Il progetto approfondimento Viaggi on the road, la rubrica di Sky TG24 Da maggio e fino al 30 giugno 2022, ogni 100 turisti che si recheranno a Vienna, l’Ente per il turismo viennese manderà un proprio concittadino in una delle 17 città coinvolte: Monaco, Berlino, Amburgo, Francoforte, Colonia, Zurigo, Basilea, Ginevra, Roma, Milano, Firenze, Londra, Manchester, Barcellona, Parigi, Lione e Nizza. Occorrerà registrarsi sul portale ufficiale per provare ad ottenere uno dei numerosi biglietti di andata e ritorno messi a disposizione da Austrian Airlines e ÖBB, che permetteranno di raggiungere Vienna o le città di Firenze, Roma e Milano in aereo o in treno. Un’alleanza concreta tra le città europee volta a sviluppare nuovi indotti, scambio di conoscenze, creazioni di valori. Il 15 maggio verrà istituita inoltre la giornata “United Cities of Tourism” insieme agli uffici turistici delle città di Londra, Parigi, Berlino, Milano e Barcellona. Ogni città sul proprio profilo Instagram mostrerà cartoline di un’altra destinazione, con l’aggiunta dello “swipe up” per far conoscere l’iniziativa.

Il city break “United Cities of Tourism” promuove il cosiddetto "city break", vale adire la permanenza breve in una destinazione, il mini viaggio da uno a quattro giorni. Prima del Covid questa modalità di viaggiare ha permesso di registrare i più alti tassi di crescita del turismo europeo. Solo Vienna nel 2019 ad esempio ha contato 17,6 milioni di pernottamenti superando per la prima volta la soglia di un miliardo di euro di fatturato nel settore alberghiero.