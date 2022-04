"Sa Die de sa Sardigna" 2022, la festa della storia dell'isola

Festa a Cagliari: il programma

Le manifestazioni legate a questo evento si svolgono oggi in tutta l'isola. Nel capoluogo sardo sono previste rievocazioni storiche dalla mattina alla sera. Attori e figuranti ricordano la storia dell'isola dalle battaglie tra guerrieri dei tempi dei nuraghi all'investitura di un cavaliere arborense ai tempi di Mariano IV con duello finale con le spade. La giornata è cominciata in Cattedrale con la messa cantata celebrata dall'arcivescovo Giuseppe Baturi. Poi alla ex Manifattura sono stati aperti i banchetti didattici, mostre di abbigliamento e armi dei diversi periodi storici con artigiani al lavoro sui telai e nella preparazione del pane. In esposizione ci saranno anche le armi originali dell'epoca. Il momento principale si svolgerà in serata, con la rappresentazione della cacciata dei piemontesi dalla città e la fesat finale con canti e passi di danza del tipico ballo tondo.