Eventi in Toscana del 25 aprile: cosa fare nel weekend

Il 25 aprile, la Festa della Liberazione, è una ricorrenza celebrata in tutta Italia con eventi di ogni genere. Inoltre, cadendo di lunedì, offre il pretesto a molti per partire o organizzare gite fuori porta. In Toscana sono davvero molte le possibilità per chi non ha voglia di restare in casa durante il lungo weekend dal 23 al 25 aprile. Vediamo allora quali sono gli eventi più interessanti di quelle giornate.

Eventi istituzionali a Firenze approfondimento Eventi a Milano del 25 aprile: cosa fare nel weekend della Liberazione Il 25 aprile avranno luogo come di consueto le celebrazioni istituzionali. La giornata comincerà alle 8, quando in luoghi simbolo della Liberazione verranno deposte corone di alloro in ricordo dei caduti; alle 8.45 al cimitero di Trespiano verrà deposta una corona di alloro alla tomba dei Fratelli Rosselli, alla presenza dell'assessore alla Cultura della memoria Alessandro Martini. E poi ancora, appuntamento alle 10 in piazza dell’Unità d’Italia per la consueta cerimonia dell’alzabandiera solenne. In questa occasione due agenti della polizia municipale lasceranno una corona di alloro al monumento ai caduti di tutte le guerre. Ci si sposterà poi a Palazzo Vecchio dove alle 11 si terrà la cerimonia ufficiale con il sindaco Dario Nardella, il prefetto Valerio Valenti, la vicepresidente nazionale dell’Anpi e presidente dell’Anpi Firenze Vania Bagni e Sergio Cofferati. Infine, alle 17.30 in piazza della Signoria, avrà luogo il concerto della Filarmonica di Firenze Gioacchino Rossini.

Altri eventi a Firenze approfondimento Eventi a Roma del 25 aprile: cosa fare nel weekend della Liberazione Immancabile dal 1931 è la MIDA 2022, la storica Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze alla Fortezza da Basso, punto di riferimento per chi desidera curiosare fra oggetti curiosi e rarità. L'appuntamento è dal 25 al 1 maggio. Una delle novità di Mida 2022 è Orchidee in Fortezza, prima mostra internazionale nella città organizzata dalla Federazione Italiana Orchidee. Da sabato 23 a domenica 25 aprile al padiglione Nazioni si potrà curiosare fra oltre 5mila specie di orchidee e saranno presenti venditori italiani e stranieri. Continuando con i mercatini, dal 23 al 25 c'è quello vintage di Fumetti, dischi e dintorni in Piazza dei Ciompi. Sabato 23 alle 19 concerto di Emiliano Pepe nella Cattedrale dell’Immagine, chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte. Pianoforte e voce serviranno a raccontare le opere di Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Paul Cézanne, Henri de Toulouse-Lautrec e Amedeo Modigliani. Al Teatro Puccini invece ci saranno Francesco Piccolo e Pif con lo spettacolo Momenti di trascurabile (IN)felicità. Dal 22 al 25 aprile in piazza Santa Croce avrà luogo il Mercatino Regionale Francese dove sarà possibile gustare specialità gastronomiche d’Oltralpe.