Guerra in Ucraina, le star del fumetto Usa scendono in campo

Anche i fumetti scendono in campo a favore dell’Ucraina. Una pletora di star del comicdom Usa, tra disegnatori, sceneggiatori, coloristi, letteristi ed editor, si esibiranno in Comics for Ukraine: Sunflower Seeds, albo antologico curato da Scott Dunbier. I proventi delle vendite saranno destinati a Operation Usa, incaricata di raccogliere fondi per i rifugiati ucraini (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).