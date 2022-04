"Lo faccio per me", il nuovo libro di Stefania Andreoli

“Non se ne può più con questa idea che intende la maternità come qualcosa per cui immolarsi. Bisogna normalizzare una serie di concetti”. Parola di Stefania Andreoli, psicoterapeuta e scrittrice, intervistata per il settimanale “Sette” del Corriere della Sera. È questo il tema alla base del suo nuovo libro: “Lo faccio per me”, edito da Bur Rizzoli .

"La mamma è sempre la mamma": uno slogan da propaganda

Quando una donna diventa madre, sembra essere scontato che il bambino diventi il centro del suo mondo. La società porta le neo mamme a pensare di dover lasciare il proprio lavoro (o per lo meno a diminuirne le ore), a trascurare gli interessi personali, a mettere in secondo piano i rapporti di amicizia o il legame con il partner. Qualunque decisione o impegno sembra dover essere automaticamente subordinato al bene del bambino: “lo faccio per mio figlio”. Stefania Andreoli sfata tutti questi miti, tra cui quello che la mamma sia indispensabile. “La mamma è sempre la mamma”: uno slogan sentito e risentito anche ai giorni nostri che però, dice Andreoli, non è altro che uno “slogan da propaganda” che “serviva per tenere le mamme buone a casa e alla fine ci siamo quasi affezionate all’idea”.

Bisogna essere felici per mettere al mondo un figlio

I genitori sbagliano quando pensano di dover attribuire al figlio il senso della propria esistenza. Nell’esperienza dell’autrice essere genitori non è questo. "Il momento giusto per mettere al mondo un figlio è quando si è già felici": il senso dell’esistere va oltre i figli che, per di più, non devono essere gravati di questo peso. Quindi bene sentir dire a una mamma: "Lo faccio per me!". Una frase che suona come egoista, che rende la donna che la pronuncia quasi non degna di quel ruolo. “Le ragioni sono storiche, culturali e legate ai falsi miti del sacrificio e dell’amore incondizionato e a una distorta interpretazione del famoso istinto materno”. Andreoli propone quindi l’idea che la maternità possa aggiungere ricchezza alla donna, aprirle un mondo nuovo e non chiuderla o privarla della propria vita personale. L’esistenza di una donna va oltre il suo essere madre, oltre la sua responsabilità nei confronti di un bambino.