Le migliori 10 uova di Pasqua 2022 per lui

Se cercate un uovo di pregio in una elegante confezione regalo un'idea è questo uovo di cioccolato fondente di Venchi. Uovo con sorpresa, ideale per gli amanti del cioccolato fondente, in questo caso al 75%. All'interno, croccanti microsfere di Chocoviar 75%. Elegante la confezione regalo, di metallo a forma di cilindro. Si tratta di un prodotto Made in Italy, realizzato nel rispetto della regola del Buono Buonissimo, quindi ingredienti naturali, meno zuccheri, nessun componente artificiale. Privo di glutine, coloranti, conservanti e olio di palma. Prezzo: 37 euro

Uovo di cioccolato fondente Venchi