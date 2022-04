Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 5 aprile

Marte, Sole e Saturno sono tutti dalla vostra parte, vi trovate quindi in una forma fisica eccellente. Marte, Sole e Venere vi daranno anche passione e razionalità in amore, mentre a lavoro Venere è in splendida forma per darvi grande incisività.

Giornata che vi rende una carica umana importante grazie a Luna ma pure Venere. Siete molto accondiscendenti con il vostro partner oggi ma Luna vi impone di non andare troppo oltre se nati dal 14 al 17 maggio. Urano vi favorisce nei cambiamenti lavorativi.

Sole e Marte sono in angolo fortunato e vi disegnano una giornata da non dimenticare. Se siete in cerca dell’anima gemella dovrete soltanto guardarvi attorno, senza però prendervi troppi rischi. Saturno è il vostro benefattore in ufficio e anche Sole vi favorisce se nati nella terza decade.

Sole è dissonante ma non vi danneggia più di tanto, Venere invece vi dà un’ottima forma psicofisica e una profonda e vivida intelligenza in amore, mista a dolcezza, se nati tra l’11 e il 15 luglio. Se invece siete nati tra l’11 e il 14 luglio o tra il 22 e il 30 giugno, ci saranno rivoluzioni in ambito lavorativo.

Marte, Saturno e Urano vi favoriscono con nervi saldi se nati nel mese di agosto. Luna, Sole e Mercurio sono tutti amici e vi consentono di osare in amore se nati dal 14 al 18 agosto. Mercurio vi aiuta a indovinare le giuste mosse a lavoro.

Urano e Plutone vi favoriscono con una giornata molto armonica, anche se Venere, Nettuno e Luna sono negativi. Plutone vi trasforma in condottieri dalle ardite imprese amorose se nati dal 16 al 20 settembre. Urano e Plutone invece vi sostengono in ambito lavorativo se nati in seconda e terza decade.

Marte vi porta buonumore e verve così come anche Luna se nati dal 10 al 17 ottobre. Saturno vi donerà eccellenti doti di logica con la parola nei discorsi con il partner. Luna vi fa vivere flirt appassionanti se nati a settembre. Se nati a ottobre invece tenete a freno il vostro senso di legalità e giustizia a lavoro: potreste essere esposti a urti frontali.

Urano, se nati nella seconda decade, vi tiene per mano così come Plutone. Giove è il vostro benefattore in amore insieme a Nettuno se nati dal 9 al 15 novembre. A lavoro sperimenterete modalità di gestione del personale.

Saturno è vostro fidato alleato se nati dal 9 al 14 dicembre, così come Sole. Marte vi fa inserire un tocco di magia nelle relazioni mentre Sole, se nati dal 30 novembre al 5 dicembre, vi toglie preoccupazioni in ambito professionale.

Una splendida Venere ma anche Plutone, Urano, Giove, Saturno e Nettuno sono i vostri angeli custodi oggi. In particolare Venere vi assiste in amore se nati nella prima decade. A lavoro sarete efficienti e precisi grazie a Plutone.

Venere vi rende pieni di riflessi e con la capacità di entrare in contatto con gli altri. Marte vi fornisce una prorompente energia vitale in amore se nati dal 9 al 17 febbraio, mentre se siete nati tra il 31 gennaio e il 6 febbraio, Urano vi fa stare particolarmente attenti al maneggio di denaro.

Plutone, Venere e Nettuno vi tirano fuori da eventuali imprevisti. Se siete single potrete lanciarvi nell’arena dei social media per trovare una soluzione alla vostra solitudine. Mercurio vi fa usare le parole opportune in un momento decisivo a lavoro, se nati nella terza decade.