PS Plus, i giochi gratis di aprile 2022

Da martedì 5 aprile gli abbonati a Playstation Plus potranno scaricare gratuitamente tre nuovi giochi, di cui due esclusivi per Playstation 4

Come annunciato da Sony, a breve usciranno i nuovi giochi di aprile per Playstation 4 e Playstation 5 disponibili gratuitamente per tutti gli abbonati a Playstation Plus. Sarà possibile scaricare i giochi a partire da martedì 5 aprile.

Tre giochi disponibili nel mese di aprile

I tre giochi in questione, di cui due solo per Playstation 4, sono

Hood: Outlaws & Legends – È l'esperienza multiplayer PvPvE sviluppata da Sumo Digital e ambientata in uno scenario fantasy medievale ispirato alla leggenda di Robin Hood, in cui dovremo guidare una squadra di fuorilegge a caccia di tesori.

– È l'esperienza multiplayer PvPvE sviluppata da Sumo Digital e ambientata in uno scenario fantasy medievale ispirato alla leggenda di Robin Hood, in cui dovremo guidare una squadra di fuorilegge a caccia di tesori. Slay the Spire (solo per Playstation 4) – È invece lo straordinario roguelike di Mega Crit Games che miscela meccaniche RPG e card battler, chiedendoci di costruire un mazzo altamente competitivo per affrontare le insidie della Guglia.

– È invece lo straordinario roguelike di Mega Crit Games che miscela meccaniche RPG e card battler, chiedendoci di costruire un mazzo altamente competitivo per affrontare le insidie della Guglia. Spongebob SquarePants: Battle for Bikini Bottom (solo per Playstation 4) – È infine la remaster del divertente e coloratissimo tie-in basato sul celebre cartone animato.

Come funziona il nuovo abbonamento Playstation Plus

Da giugno 2022, Playstation Plus si rinnova e, come confermato da Sony, presenterà tre livelli che proporranno diversi vantaggi per i giocatori. Per chi non lo sapesse, abbonarsi a Playstation Plus permette agli appassionati di usufruire di molte offerte e tanti sconti nel corso della stagione videoludica. I primi a usufruire del nuovo Playstation Plus saranno gli asiatici, poi sbarcherà negli Stati Uniti, in Europa e nel resto del mondo. Andiamo ad analizzarne prezzi e dettagli.

Playstation Plus Essential , al prezzo di 8,99 € al mese, oppure al prezzo di 24,99 € per tre mesi oppure 59,99 € per un anno. È in pratica il Playstation Plus già disponibile e include giochi gratis a livello mensile, accesso al multiplayer online, sconti sui giochi e accesso alla memoria di archiviazione in cloud.

, al prezzo di 8,99 € al mese, oppure al prezzo di 24,99 € per tre mesi oppure 59,99 € per un anno. È in pratica il Playstation Plus già disponibile e include giochi gratis a livello mensile, accesso al multiplayer online, sconti sui giochi e accesso alla memoria di archiviazione in cloud. Playstation Plus Extra , al prezzo di 13,99 € al mese, oppure al prezzo di 39,99 € per tre mesi oppure al prezzo di 99,99 € per un anno. Aggiunge anche una collezione di 400 giochi PS4 e PS5 che possono essere scaricati sulle due console. Ci saranno giochi come Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, God of War, Returnal, Mortal Kombat 11 e Death Stranding. Altri giochi saranno annunciati più avanti. In modo regolare saranno aggiunti più giochi.

, al prezzo di 13,99 € al mese, oppure al prezzo di 39,99 € per tre mesi oppure al prezzo di 99,99 € per un anno. Aggiunge anche una collezione di 400 giochi PS4 e PS5 che possono essere scaricati sulle due console. Ci saranno giochi come Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, God of War, Returnal, Mortal Kombat 11 e Death Stranding. Altri giochi saranno annunciati più avanti. In modo regolare saranno aggiunti più giochi. Playstation Plus Premium, al prezzo di 16,99 € al mese, oppure al prezzo di 49,99 € per tre mesi oppure al prezzo di 119,99 € per un anno. Aggiunge, oltre a quanto già indicato sopra, anche l'accesso a giochi classici PS1, PS2 e PSP (che possono essere scaricati o giocati in streaming). Inoltre, includerà anche prove a tempo dei giochi e lo streaming per i giochi PS3 e PS4. Lo streaming potrà essere usato sia su PS4/PS5 che su PC.

Insomma, Playstation Plus cambia e si appresta a soddisfare tutte le esigenze dai giocatori, fornendo una scelta che va da quella più economica, ma certamente non meno ricca, a quella più costosa che permette agli appassionati di ritornare indietro negli anni scaricando giochi per Playstation 1, Playstation 2 e Playstation 3.