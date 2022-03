M'illumino di meno 2022, eventi e iniziative in Italia

Il simbolico silenzio energetico che ci ha accompagnati nelle scorse edizioni con lo spegnimento delle luci dei dispositivi per alcuni minuti e per il risparmio dell’energia, si tinge per questo 2022 di nuovi colori. Cosa succede in questa giornata così importante del prossimo venerdì 11 marzo? Tutta Italia si stringe attorno al tema del risparmio energetico e dell’ adozione di uno stile di vita sostenibile . In particolare, come fanno sapere gli organizzatori dell’iniziativa nazionale questa edizione 2022 punta a mettere al centro il ruolo importantissimo della bicicletta e delle piante , che non sono solo mezzo di trasporto il primo e verde decorativo il secondo, ma un passaggio concreto per migliorare il mondo esistente. M’illumino di Meno 2022 è spegnere, pedalare e rinverdire in compagnia, verso la più completa transizione ecologica ed energetica del nostro Paese.

Le principali iniziative di M’illumino di Meno 2022

Per questa edizione della maturità, M’illumino di Meno 2022, propone una ricca serie di iniziative organizzate in piccole e grandi città italiane. Sono infatti tanti i paesi (insieme ai loro istituti scolastici, universitari, amministrativi e comunali) che hanno simbolicamente aderito allo spegnimento di luci, elettrodomestici ed altri devices elettronici il prossimo venerdì 11 marzo, ma anche eventi a promozione dell’utilizzo di biciclette e della semina e mantenimento di piante e verde nei propri spazi, come suggerisce il tema clou di questa annata. Tra le iniziative specifiche da segnalare, Caterpillar, Rai Radio 2 e Rai per il Sociale partecipano – insieme all’Arma dei Carabinieri – al progetto Un albero per il futuro, volto a piantare 50.000 alberi in 10 anni per creare un grande bosco capace di attraversare tutta l’Italia. Non manca l’intervento diretto del botanico Stefano Mancuso che invita scuole e università italiane a partecipare al progetto Adotta un albero. Lo stesso faranno Comuni, associazioni e cittadini, aumentando il numero di piante nelle proprie aree verdi per aiutare le città nel loro rinverdire. Accanto a lui la seconda testimonial ufficiale dell’evento, l’ultra-ciclista piemontese Paola Gianotti che, dopo aver girato il mondo in sella alla sua bicicletta, sta attraversando in questi giorni il Vecchio Continente pedalando per più di 2.000 Km per arrivare a Milano proprio l'11 marzo, in occasione M'illumino di Meno Day 2022. Come si legge sulla pagina ufficiale dell’evento: “Il suo viaggio, che semina un simbolico bosco nelle località europee più attente alla mobilità dolce e alla riforestazione, è partito da Stoccolma il 25 febbraio, nel migliore dei modi: con l'adesione di Greta Thunberg, la giovane svedese diventata il volto simbolo del movimento di mobilitazione studentesca globale per il clima #FridaysforFuture”.