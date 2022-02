Giornata internazionale del risparmio energetico 2022

Il 18 febbraio cade la Giornata Internazionale del Risparmio Energetico . Istituita nel 2005, la Giornata è stata introdotta contestualmente all’entrata in vigore dell’ormai noto Protocollo di Kyoto, il trattato internazionale che si pone l’obiettivo di tutelare il pianeta rispetto ai danni del cambiamento climatico. Un trattato più volte non rispettato e messo in discussione dalle Grandi Nazioni e per questo sempre più importante da ricordare.

Giornata Internazionale del risparmio energetico, un passo per salvare la Terra

Alla sua diciassettesima edizione, la Giornata Internazionale del Risparmio Energetico si accompagna in Italia all’iniziativa M’illumino di Meno, evento dal grande valore simbolico, che anche grazie all’informazione sui social ha trovato spazio in un numero sempre più ampio di case italiane. Per questo, se è vero che spontaneamente cresce ogni giorno la sensibilità e l’attenzione verso l’ambiente, l’interesse verso stili di vita sostenibili e la volontà di scegliere azioni quotidiane con un ridotto impatto ambientale, è importante fissare in calendario giornate ed eventi collettivi, che aiutano a fermarsi e riflettere seriamente sulla situazione del nostro pianeta, a livello individuale e come comunità. M’illumino di Meno è un esempio perfetto: nata come semplice azione individuale di spegnere le luci per qualche minuto, è corsa velocemente sui social trasformandosi in azione tangibile e comunitaria. Dalle case dei cittadini, è arrivata a includere monumenti ed edifici in tutto il mondo, come la Torre Eiffel a Parigi o la Ruota del Prater a Vienna, che per alcuni minuti hanno spento le loro illuminazioni, al fianco di piazze e palazzi storici italiani.

Giornata Internazionale del risparmio energetico, cosa possiamo fare

D’altronde la Giornata internazionale del Risparmio Energetico al fianco dell’iniziativa M'illumino di meno offre supporto al Piano per l’Educazione alla Sostenibilità, lanciato nel 2017 a sostegno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU. L’obiettivo è ricordare a tutti, aziende e privati cittadini il ruolo importante che quotidianamente possono svolgere nella salvaguardia dell’ambiente e della salute di tutto il Pianeta, combattendo con azioni concrete la gravosa problematica del cambiamento climatico. Ognuno può cogliere l’occasione di riflettere sul proprio stile di vita e sui processi produttivi e logistici, trovando alternative per diminuire i consumi e avviare cicli economici virtuosi. Tanti sono i passi possibili, dall’optare per spostarsi con veicoli elettrici diminuendo l’utilizzo di combustibili fossili, all’installazione di impianti fotovoltaici e pannelli solari termici per scaldare l’acqua. È possibile però anche scegliere alternative nelle azioni più semplici, come preferire l’uso di lampadine a led o a risparmio energetico, nell’evitare l’acquisto di plastica non necessaria e nell’impegno quotidiano ad effettuare la raccolta differenziata. I passi possibili sono tanti e la Giornata internazionale ci ricorda quanto sia l’impegno collettivo a poter fare la differenza.