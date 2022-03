Dopo l'Ambrogino d'Oro Sonia Peronaci diventa una Barbie

Leader al femminile

Sapersi reinventare e perseverare nella conquista dei propri sogni. L’auguri di Mattel a tutte le bambine nel giorno della Festa delle donne, è proprio quello di regalare loro modelli di donne che hanno saputo raggiungere i propri obiettivi. Sono nate così 12 nuove bambole, rappresentanti di 12 paesi. Per l’Italia è stata scelta Sonia Peronaci, imprenditrice digitale e storica fondatrice del celebre sito GialloZafferano.it. Sin da piccola coltiva l’amore per la cucina, che rimane sempre nella sua anima nonostante la vita la porti verso altre mete. Quando però la cucina incontra il web, sua grande passione, Sonia diventa quella che conosciamo tutti noi: pioniera delle ricette online, imprenditrice digitale e volto televisivo ormai familiare. È entrata nelle case degli italiani accompagnandoli in cucina e «ha salvato la cena» di molti grazie alle sue collaudate ricette a prova di forchetta. Impegno, coraggio e precisione sono il segreto del suo lavoro, che ogni giorno coltiva grazie alla Sonia Factory, uno spazio polifunzionale dove può esprimere tutta se stessa, e al sito Soniaperonaci.it, la sua casa «in rete». Tra le sue più grandi soddisfazioni, la menzione nella classifica delle donne più influenti d’Italia dalla rivista «Forbes» e l’Ambrogino d’oro, ricevuto nel 2019. Così commenta Sonia Peronaci: “E’ un privilegio e un onore per me essere stata scelta come role model Barbie: mi emoziona pensare che potrò essere di ispirazione alle bambine insieme a Barbie, che ho sempre apprezzato per aver saputo restare al passo con i tempi. C’è ancora molto da fare per superare la disparità di genere, ma il consiglio che mi sento di dare alle più piccole è quello di non perdere mai la speranza, anzi, se si ha un sogno mai mollare: le difficoltà ci saranno spesso, ma pian piano con determinazione si superano!”

Role models

Mattel, Inc. ha annunciato che Barbie sta collaborando con imprenditrici e role models per ispirare la prossima generazione di leader e sognatrici in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Barbie si impegna ad aiutare le bambine di tutto il mondo a credere in loro stesse e a rafforzare il potenziale infinito che c’è in ognuna di loro, attraverso una campagna integrata per aumentare la conoscenza di modelli di ruolo femminili, sostenere le imprenditrici e collaborare con programmi globali a supporto della stessa causa.

Dream GAP

In tutto il mondo, le donne continuano ad essere sottorappresentate nei ruoli di leadership. Infatti, la ricerca del Laboratorio di Sviluppo Cognitivo della NYU condotta dal Professore in Psicologia, Dr. Andrei Cimpian, e dalla sua Assistente Professoressa in Psicologia, D.ssa Andrea Vial – la cui borsa di studio post-dottorato era stata finanziata da Mattel – ha scoperto che le bambine di età compresa tra 5 e 10 anni hanno meno probabilità di candidarsi per posizioni di leadership, come diventare responsabili di un'attività di gruppo. Inoltre, quando si assumono maggiori responsabilità, subiscono anche ripercussioni sociali e relazionali. Tuttavia, nella fase finale dello studio, i ricercatori hanno scoperto che, se esposti a modelli di ruolo femminili, le bambine - e i bambini - hanno maggiori probabilità di proporsi per condurre un'attività di gruppo. Quest'ultima scoperta rafforza la ricerca sul "Dream Gap" che ha dimostrato che a partire dall'età di cinque anni, le bambine iniziano a dubitare del proprio potenziale e perdono fiducia nelle proprie competenze.

Per superare questa barriera al successo futuro delle bambine, Barbie ha istituito nel 2018 il Barbie Dream Gap Project, un'iniziativa globale pluriennale creata per aumentare la consapevolezza sui fattori limitanti che impediscono alle bambine di raggiungere il loro pieno potenziale. Dal lancio, attraverso il Barbie Dream Gap Project, il brand ha promosso progetti per oltre un milione di dollari insieme ad associazioni non-profit in una missione per raggiungere l'uguaglianza di genere, fornendo istruzione, conoscenze, capacità di leadership e opportunità di mentoring per le bambine.

"Sappiamo che i bambini e le bambine sono ispirati da ciò che vedono intorno a loro, motivo per cui è così importante per le bambine vedersi riflesse in modelli di ruolo femminili che con audacia si sono spinti oltre i limiti e hanno superato il Dream Gap, per diventare le donne coraggiose che sono oggi”, ha affermato Lisa McKnight, Senior Vice President e Global Head di Barbie and Dolls, Mattel. "Per questa Giornata Internazionale della Donna, siamo orgogliosi di onorare a livello globale 12 donne pioniere, per aiutare ad incoraggiare la prossima generazione di leader femminili condividendo le loro storie".

Giornata Internazionale della Donna

Barbie celebra la Giornata Internazionale della Donna e ispira le bambine di tutto il mondo a sognare in grande attraverso la Celebrazione di 12 modelli di ruolo femminili in tutto il mondo per ricordare alle bambine che possono essere tutto ciò che desiderano, accendendo i riflettori su donne che sono leader nei loro settori, quali tecnologia, benessere stem istruzione molto altro attraverso bambole Barbie One of a kind con le loro sembianze. La serie completa di role models onorate oggi include: Sonia Peronaci (Italia) - Imprenditrice digitale e storica fondatrice del sito web ‘GialloZafferano’, Shonda Rhimes (Stati Uniti) – Fondatrice di Shondaland, Casa di Produzione Televisiva Americana, Ari Horie (Stati Uniti/Giappone) – Fondatrice & CEO, Women’s Startup Lab e Women’s Startup Lab Impact Foundation, Pat McGrath (Regno Unito) - Makeup Artist e Fondatrice Pat McGrath Labs, Melissa Sariffodeen (Canada) - Co-Fondatrice del Canada Learning Code e del Ladies Learning Code, Adriana Azuara (Messico) – Fondatrice di All4Spas, Doani Emanuela Bertain (Brasile) – Insegnante e Fondatrice di Sala 8, Jane Martino (Newton) (Australia) - Co-Fondatrice & CEO di Smiling Minds, Lan Yu (Cina) – Stilista, Butet Manurung (Indonesia) – Fondatrice & CEO di SOKOLA, Tijen Onaran (Germania) – Fondatrice & CEO di Global Digital Women e Co-Fondatrice del ACI Diversity Consulting, Lena Mahfouf (Francia) – Imprenditrice digitale, Videomaker e Autrice di ‘Always More’. Per ogni prodotto della Collezione @BarbieStyle venduto nel mese di marzo, Mattel donerà il 5% dei proventi della vendita al Barbie Dream Gap Project.