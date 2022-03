Sapersi reinventare e perseverare nella conquista dei propri sogni. Mattel, Inc. ha annunciato che Barbie sta collaborando con imprenditrici e role models per ispirare la prossima generazione di leader e sognatrici in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Sono nate così 12 nuove bambole, rappresentanti di 12 paesi. Per l’Italia è stata scelta Sonia Peronaci, imprenditrice digitale e storica fondatrice del celebre sito GialloZafferano.it.