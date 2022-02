Caravaggio, anima e genio nel libro di Rossella Vodret

Su Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, si è detto e scritto molto. La professoressa Rossella Vodret fa il punto - in un libro - sulla vita e sull'Arte del grande genio lombardo

Due sezioni per analizzare un genio

Nato nei duri mesi del lockdown, quando l'autrice ha riunito e analizzato il molto materiale edito e inedito a disposizione, è pubblicato da Silvana Editoriale. Il volume si divide in due sezioni principali. Nella prima vengono affrontate le vicende anche drammatiche legate alla vita dell’artista e i metodi scientifici e le tecnologie utilizzate per analizzare i suoi capolavori. La seconda parte è invece un compendio – con spiegazioni tecnico-artistiche raccolte in schede - delle opere autografe di Caravaggio, o almeno delle 72 considerate tali dalla critica.