Disneyland Paris celebra 30 anni con nuovi spettacoli e attrazioni

Era il 12 aprile 1992 quando il parco alle porte di Parigi accoglieva ufficialmente gli ospiti nel mondo d'immaginazione voluto da Walt Disney in Europa per arrivare ad essere, dopo tre decenni, la destinazione turistica numero uno del Vecchio Continente. A partire dal prossimo 6 marzo tante novità e uno spettacolo con 200 droni sopra il Castello della Bella Addormentata

Uno show con duecento droni a disegnare traiettorie e illuminare il cielo sopra il Castello della Bella Addormentata. Oltre 50 attrazioni e 32 personaggi capitanati da un Topolino in abiti luminosi e una Minnie con tuta pantalone firmata Stella McCartney. Inizieranno il prossimo 6 marzo i festeggiamenti per i primi 30 anni di Disneyland Paris e il celeberrimo parco divertimenti alle porte di Parigi promette grandi sorprese e cambiamenti.

Ad annunciare le novità che attendono i visitatori è stata oggi Natacha Refalski, presidente di Disneyland Paris che nel corso di una conferenza stampa virtuale ha rivelato i dettagli dei festeggiamenti che non si esauriranno nella celebrazione del 6 marzo ma che continueranno fino alla prossima estate quando sarà inaugurato l’Avengers Campus, punto di ritrovo di tutti i supereroi della Marvel. “Si apre una nuova era” ha dichiarato la Refalski che ha ricordato come alla base ci siano un progetto e ricordi indelebili che hanno fatto del parco “la principale destinazione turistica europea”. Ora è tempo di un “futuro che sarà una volta di più entusiasmante, dove la creatività che da sempre ci distingue sarà protagonista. Senza dimenticare che con il potere dell’immaginazione nessun sogno è impossibile”.

Lo spettacolo di droni

La più scoppiettante delle sorprese riguarderà però lo spettacolo che ogni sera, al tramonto, esalterà gli spettatori. Con il nome di Disney D-Light combinerà videoproiezioni, getti d’acqua luminosi, effetti di luce e una coreografia di 200 droni (prima assoluta per i parchi Disney in tutto il mondo) che formerà uno scintillante numero 30 nel cielo con, in sottofondo, la nuova colonna sonora creata per l’anniversario, “Un monde qui s’illumine”, registrata negli iconici studi londinesi di Abbey Road.