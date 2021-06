Disneyland Paris, il nuovo hotel ispirato all’universo Marvel. FOTO

Iron Man, Thor, Spiderman, Hulk. Ma anche la Vedova Nera, Capitan America e Mister Fantastic. Ci sono tanti dei più celebri supereroi al DISNEY’S HOTEL NEW YORK –THE ART OF MARVEL, il primo al mondo a tema Marvel, inaugurato a pochi metri dal parco divertimenti alle porte di Parigi. 561 camere, 350 opere di oltre 110 artisti di fama internazionale. I visitatori possono mettersi in posa per un selfie con Spider-Man, nuotare nella Metro Pool o allenarsi nella Hero Training Zone

a cura di Costanza Ruggeri