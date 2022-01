100 anni di Baci Perugina, il video omaggio allo storico cioccolatino

Fu l'imprenditrice Luisa Spagnoli a ideare la speciale ricetta: una combinazione di nocciola tritata, recuperata dagli avanzi, e cioccolato fuso per creare un ripieno cremoso. Lo chiamarono il "cazzotto", ma Giovanni Buitoni gli cambiò il nome per renderlo più "romantico"

Da 100 anni la stessa, identica, ricetta. Otto ingredienti per un cioccolatino che è diventato sinonimo di amore. Prodotti esclusivamente nello stabilimento di San Sisto, i Baci Perugina raggiungono ormai ogni parte del mondo. Per celebrarne il primo secolo di vita la Nestlè, titolare del marchio, omaggia i celeberrimi cioccolatini con un video promozionale.

Il video

approfondimento

Il Centenario di Baci Perugina viene dunque supportato da una campagna on air in TV, sul digital e sui canali social: un inno alle emozioni che Baci ha regalato nel corso della sua lunga storia. Scorrono sullo schermo momenti che, come recita il video, ci restituiscono “il piacere di vivere e condividere le emozioni all’italiana”.