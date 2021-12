Un centinaio di pezzi tra manifesti pubblicitari, serigrafie, elementi di arredo e di design esposti fino all'inizio del 2022 al Complesso del Baraccano nel capoluogo emiliano. In mostra i temi dell'abitare, della mobilità e dell'alimentazione: tre must dell'Italian way of life che, con la produzione pubblicitaria degli anni '60 e '70, hanno acquisito lo status di vettore di cultura popolare italiana