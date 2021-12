Natale 2021, i migliori 12 libri da regalare per tutti i generi

I migliori dodici titoli da regalare (o regalarti) per un Natale di lettura davvero speciale. Ci sono romanzi, ma anche divertenti titoli per bambini e biografie ascolta articolo Condividi

Che siano avvincenti romanzi, divertenti libri di avventure per bambini e ragazzi oppure biografie dei propri idoli, si sa, il relax del Natale è da passare anche accoccolati sul divano immersi in incredibili letture. Ecco i migliori dodici titoli del momento da regalare (o regalarti) per un Natale 2021 davvero speciale.

Ken Follett – Per niente al mondo Il nuovo romanzo del pluripremiato scrittore britannico è uno dei titoli più “caldi” di questo Natale di lettura. “Per niente al mondo” di Ken Follett è disponibile da Mondadori a 25,65 euro (prezzo speciale online). Edito da Mondadori, il romanzo è un’assoluta avventura a tinte noir di ben 732 pagine. La trama: “Per niente al mondo” segna un cambio di rotta rispetto ai romanzi storici di Ken Follett. Ambientato ai giorni nostri narra di una crisi globale che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il lettore nell'incertezza fino all'ultima pagina. Più di un thriller, è un romanzo ricco di dettagli reali che si muove tra il cuore rovente del deserto del Sahara e le stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali del mondo.

J.K. Rowling – Il maialino di Natale Con Salani Editore, la celebre autrice di “Harry Potter” torna per tenere compagnia ai più piccini anche in questo Natale 2021. La sua nuova storia è “Il maialino di Natale”, da Mondadori a 17,95 euro (prezzo speciale online). Con “Il maialino di Natale”, J.K. Rowling racconta la storia di Jack, un bambino inseparabile dal suo maialino di pezza Mimalino, detto anche Lino. Sempre al suo fianco, nei giorni belli e in quelli brutti, Lino diventa improvvisamente protagonista di un evento terribile. Una vigilia di Natale si perde, lasciando il suo possessore tutto solo. Ma la vigilia di Natale, si sa, è anche il giorno dei miracoli, è la notte in cui tutto può prendere vita... anche i giocattoli. Jack e il suo nuovo pupazzo - un fastidioso sostituto di negozio - preparano il loro piano e insieme intraprendono un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti. Con l'aiuto di un portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza, cercheranno di salvare il piccolo Lino dal temibile Perdente: un mostro fatto di rottami che divora ogni cosa.

Zlatan Ibrahimovic – Adrenalina. My untold story Per questo Natale regala (o regalati) la storia di uno dei più grandi e carismatici calciatori di tutti i tempi. La speciale biografia di Zlatan Ibrahimovic – “Adrenalina. My untold story” – è in vendita da Mondadori a 18,05 euro (prezzo speciale online). Una speciale biografia per raccontare la storia – dentro e fuori dal campo – di uno dei più grandi fuoriclasse del calcio moderno. La trama della biografia: “Zlatan Ibrahimovic non ha più bisogno di dimostrare la sua forza o ricordarci i grandi successi sportivi che lo hanno reso un campione unico al mondo, così decide di mettersi a nudo, in maniera sincera e onesta, per raccontarci come un dio del pallone cambia e affronta gli anni a venire senza ipocrisie, con la maturità e i dubbi da imparare ad accettare. In costante equilibrio tra Adrenalina e Balance, si svela in una narrazione piena di confidenze e aneddoti, dove anche la paura trova spazio tra le pieghe del fuoriclasse, insieme alla dolcezza e alla fragilità, sentimenti che si aggiungono alla forza, alla determinazione e al coraggio che hanno portato il ragazzino di Rosengard sulla vetta del mondo, da dove ora ci parla di allenatori e calci di rigore, spogliatoi, avversari e pallone, oltre che di felicità, amicizia e amore”.

Me Contro Te – Il FantaNatale di Luì e Sofì Quest’anno il Natale dei più piccoli è ancora più speciale in compagnia del magico duo Me Contro Te. Luì e Sofì raccontano le loro avventure in compagnia di renne ed elfi nel nuovo romanzo per bambini “Il FantaNatale di Luì e Sofì”, in vedita da IBS a 18,90 euro (prezzo speciale online). Il duo di YouTuber più famoso di Italia arriva nelle librerie con un nuovo romanzo che tiene compagnia ai più piccini in queste Feste in arrivo. 256 pagine di immancabili avventure e bellissimi disegni da colorare che si trovano in fondo alla storia.

Zerocalcare – Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia Amanti del genere fumetto e graphic novel? Dopo il grande successo della serie Netflix “Strappare lungo i bordi”, Zerocalcare torna nelle librerie con un libro importante, solo apparentemente fatto di storie disgiunte. “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia” è in vendita su IBS a 17,10 euro (prezzo speciale online). La sinossi: “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia” racconta mirabilmente gli ultimi due anni dal punto di vista del celebre fumettista. Dalla condizione dei carcerati di Rebibbia durante la prima ondata della pandemia all'importanza della sanità territoriale, da una disamina approfondita sul fenomeno della cancel culture alla condizione degli ezidi in Iraq, questa raccolta di storie di Zerocalcare è tra le più "serie" della sua carriera, ed è impreziosita da una storia inedita di quasi cento pagine, sull'ultimo anno della sua vita, quando si stava occupando della sua prima serie animata.

Stuart Barker – Valentino Rossi. La biografia. 368 pagine per immergersi appieno nella storia di uno dei motociclisti e degli atleti italiani più forti di tutti i tempi. Dopo il suo ritiro dalle corse, Valentino Rossi arriva in libreria con una speciale biografia a lui dedicata. Il romanzo scritto da Stuart Barker è disponibile da IBS a 18,05 euro (prezzo speciale online). Nonostante Valentino Rossi sia di gran lunga il pilota più popolare in uno sport che è seguito da 230 milioni di persone in tutto il mondo, gran parte della sua carriera non è mai stata raccontata in un libro. Stuart Barker documenta tutta la storia sportiva di Valentino corsa dopo corsa, attraverso decine di interviste esclusive con le persone che hanno fatto parte della sua vita, dall'inizio alla fine.

Valérie Perrin – Cambiare l’acqua ai fiori Il romanzo vincitore del Prix Maison de la Presse 2018, è disponibile da Libraccio a 17,10 euro (prezzo speciale online). Con “Cambiare l’acqua ai fiori” Valérie Perrin mostra la sua penna in un romanzo avvincente, sensibile e a tratti persino ironico, descrivendo ogni suo personaggio con assoluta schiettezza e verità. Il libro racconta in breve di Violette Toussaint, guardiana di un cimitero in una cittadina della Borgogna. Una donna misteriosa che dietro un’apparenza sciatta, nasconde una grande personalità. Durante le visite ai loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti fino a che un giorno, un poliziotto arrivato da Marsiglia farà emergere legami fino allora taciuti, tra vivi e morti.

Geronimo Stilton – Imaginaria Il topolino più amato di sempre, torna con un nuovo romanzo per bambini all’insegna dell’immaginazione e della creatività. “Imaginaria” di Geronimo Stilton è in vendita da Libraccio a 18,53 euro (prezzo speciale online). La trama in breve. In questo bellissimo romanzo torna in scena il topolino più amato di sempre, Geronimo Stilton, alle prese con un salvataggio davvero speciale, quello di Imaginaria, la Regina dell’Immaginazione. “Cari amici roditori, una notte come le altre stavo dormendo profondamente, quando mi apparve una creatura dai lunghi capelli fluenti e dallo sguardo misterioso: era Imaginaria, la Regina dell'Immaginazione! Regulus, un mago malvagio, l'aveva sfidata a duello e l'aveva colpita. Solo una storia fantafantastica le avrebbe ridato energia, così mi chiese di scriverla per lei. Io mi ritrovai a vagare per le vie di Topazia alla ricerca della giusta ispirazione: un velo di magia avvolse la mia città, e folletti, giganti, streghe, cavalieri presero vita tra i miei amici, in un'incredibile giornata in cui tutto divenne possibile”.

Tonia Mastrobuoni – L’inattesa. Angela Merkel. Una biografia politica. È stata per anni una delle donne più carismatiche, simbolo di un’Europa volta al futuro. In corrispondenza con il suo ritiro dalla scena politica, arriva nelle librerie una speciale biografia dedicata all’ex cancelliera tedesca. “L’inattesa. Angela Merkel. Una biografia politica” di Tonia Mastrobuoni è in vendita da Libraccio a 17,10 euro (prezzo speciale online). Questa biografia si propone di indagare e studiare nel profondo la storia di Angela Merkel, la misteriosa scienziata emersa dalle macerie del Muro di Berlino, che in pochi anni conquista il partito di Helmut Kohl. Diventa la cancelliera che trasforma la Germania nel Paese più potente d'Europa. È la donna dell'Est, la figlia di un pastore protestante che blinda precocemente la sua vita privata e occupa per trent'anni il centro della scena politica tedesca: batte i rivali e cannibalizza gli alleati. È quasi sempre la donna più intelligente nella stanza, raccontano unanimi i suoi confidenti e persino i suoi nemici. Con Tonia Mastrobuoni, la trama dei documenti politici e storici riguardanti la cancelliera intreccia l'ordito di racconti e retroscena inediti, mostrando il raro talento politico di Angela Merkel.

Donato Carrisi – La casa senza ricordi A Natale 2021 regala un libro! Il nuovo romanzo di Donato Carrisi arriva da Feltrinelli a 20,90 euro (prezzo speciale online). La trama: Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell'Inferno, quando tutti ormai avevano perso le speranze. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: qualcuno l'ha nutrito, l'ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia stato, perché Nico non parla. La sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile. L'unico in grado di risvegliarlo è l'addormentatore di bambini. Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, viene chiamato a esplorare la mente di Nico, per scoprire quale sia la sua storia. E per quanto sembri impossibile, Gerber ce la fa. Riesce a individuare un innesco – un gesto, una combinazione di parole – che fa scattare qualcosa dentro Nico. Ma quando la voce del bambino inizia a raccontare una storia, Pietro Gerber comprende di aver spalancato le porte di una stanza dimenticata. L'ipnotista capisce di non aver molto tempo per salvare Nico, e presto si trova intrappolato in una selva di illusioni e inganni. Perché la voce sotto ipnosi è quella del bambino. Ma la storia che racconta non appartiene a lui.

Elena Favilli – Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 donne italiane straordinarie Continua la collana di libri di Elena Favilli dedicata ai più piccoli cui racconta, attraverso bellissime ed emozionanti storie – la vita di personaggi importanti che, con il loro coraggio e determinazione, hanno cambiato per sempre il modo di vedere le cose. “Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 donne italiane straordinarie” è disponibile da Feltrinelli a 18,05 euro (prezzo speciale online). La trama. Biografie come quella della prima pilota di linea Fiorenza de Bernardi, della virologa a capo dello Spallanzani Maria Rosa Capobianchi, dell'attrice Anna Magnani, dell'imprenditrice Chiara Ferragni, della fumettista Takoua Ben Mohamed o della schermitrice Bebe Vio non potranno che rimanere impresse nel cuore dei lettori. Sono tutte testimonianze di vite indimenticabili, di donne che hanno lottato per le loro passioni e i loro ideali, che hanno saputo cambiare il mondo in cui viviamo e che hanno fatto da apripista a tante bambine e bambini che, come loro, sognano in grande.

Davide Chinellato – King. La biografia di Lebron James Come ben si sa, ogni sportivo che entri nell’Olimpo della sua disciplina merita una biografia che si rispetti. Alla versione italiana dedicata al re del basket Lebron James ci pensa Davide Chinellato. “King. La biografia di Lebron James” è in vendita da Feltrinelli a 18,52 euro (prezzo speciale online). “King. La biografia di Lebron James” è il racconto sottile di un personaggio unico, dentro e fuori dal campo. La storia di un bambino abbandonato dal padre e con una mamma ancora sedicenne, che ha trascorso la sua infanzia difficile peregrinando tra divani e camere in affitto, fino a essere preso in affidamento dall'allenatore della squadra di football del quartiere, non è diventato solamente il migliore al mondo nel suo sport, il basket, un giocatore unico, il Prescelto, ma anche un uomo che ha impegnato la sua immagine per combattere le ingiustizie sociali. Lo racconta la sua forza inarrestabile: “Un giorno ho detto a me stesso: se sei talmente stanco che non ti senti più le gambe, continua a correre; e se ti senti morire, corri ancora più forte”.