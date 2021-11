Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 26 novembre.

Giorno particolarmente generoso se vi darete da fare. Luna vi darà serenità e soddisfazioni se nati nella seconda decade ma cercate di stare comunque attenti in amore perché Saturno è negativo. Se nati nella seconda decade cercate di raccogliere le sfide lavorative che vi si presenteranno davanti.

Urano, Venere e Plutone sono i vostri sponsor oggi. Sarete sensibili e attenti alle esigenze della persona amata se nati nella terza decade. A lavoro inoltre arriveranno presto risultati economici concreti se nati nella terza decade.

Luna vi fa percepire immediatamente alcune esigenze altrui. Se siete single potrete invece fare conquiste con grande simpatia! State attenti che oggi fili tutto liscio in ufficio perché Luna vi obbliga a dare il meglio di voi stessi se nati dal 13 al 19 giugno.

Momento di gioia oggi con sintonia sentimentale e buona sorte dalla vostra parte. Nettuno, Marte e Urano infatti vi favoriscono se appartenete a seconda e terza decade. Nettuno inoltre vi infonde grande attenzione per ciò che concerne l’aspetto lavorativo se siete nati nella terza decade.

Giornata che vi esalta con Sole e Mercurio ma pure Luna che vi danno tutto ciò che c’è di buono. Luna vi darà inoltre gusto per l’avventura erotica se nati dal 24 luglio al 3 agosto. Mercurio favorisce lavorativamente i nati nella terza decade.

Alti e bassi ma voi non vi lasciate scalfire. Mercurio, Sole e Nettuno possono creare un po’ di scompiglio nella relazione così come momenti di nervosismo a lavoro, specie se nati dal 9 al 13 di settembre.

Previsione fortunata per oggi con Sole che vi dà manforte. Luna vi stuzzica e vi provoca in amore se nati dal 14 al 20 ottobre mentre Mercurio – nonostante Venere contraria – resta il paladino delle vostre situazioni lavorative se nati dal 17 a 22 ottobre. Se siete nati nella seconda decade invece cercate di attendere perché il vostro momento sta per arrivare!

Venere, Marte e Plutone vi spalleggiano oggi se nati a novembre. Conquiste strepitose per i single mentre a lavoro mostrerete intuito e forza rigeneratrice grazie a Marte e Nettuno se nati in seconda o terza decade. Venere inoltre vi darà ottimi slanci se nati dal 5 al 10 novembre.

Luna vi trova un po’ affaticati per via di un contrasto con Nettuno. Venere però vi porta una bella armonia di coppia e anche Sole è molto gioioso per i single della terza decade e quelli nati dal 24 al 29 novembre. Chi è nato nella seconda e terza decade inoltre vivrà un momento lavorativo di eccellenza!

Venere rende il cielo radioso e colmo di novità se nati a gennaio. Sex appeal irresistibile per i nati dal 14 al 17 gennaio grazie a Plutone mentre Marte e Nettuno (ma pure Giove) vi assistono nel lavoro d’ufficio se nati nella terza decade.

Ispirato e attento, Nettuno vi assiste nella vostra relazione se nati nella terza decade. Marte al contrario è un po’ imbronciato e potrebbe non regalare la giusta sintonia di coppia. Se siete nati dal 23 al 26 gennaio un energico Sole vi darà il giusto piglio professionale.

Molti corpi celesti armonici oggi tra cui Marte e Nettuno. Anche Venere e Plutone sono dalla vostra sentimentalmente parlando se nati in seconda o terza decade. Che svolgiate un lavoro dipendente o uno autonomo, Saturno vi donerà le giuste risorse mentali per farvi portare a termine ottimamente la giornata, in particolar maniera se festeggiate il compleanno a febbraio.