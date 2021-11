Black Friday 2021, le 20 migliori offerte di prodotti beauty e makeup

Da Sephora a Pinalli, passando per le farmacie online, le migliori offerte beauty del Black Friday 2021 ascolta articolo Condividi

Il Black Friday è l’occasione perfetta per portarsi avanti coi regali di Natale, ma anche per ripensare al proprio make-up e alla propria cura del corpo grazie ad offerte imbattibili.

Tom Ford - Black Orchid Accordo afrodisiaco di tartufo nero e ylang ylang per l’iconica Black Orchid di Tom Ford. Prezzo: 119,25 euro. Racchiusa in una bottiglia che rimanda all’architettura anni Venti e Trenta, Black Orchid di Tom Ford è una Eau De Parfum al profumo di tartufo nero e ylang ylang, bergamotto e arancia amara. La prugna nera immersa nel rum regala sensualità all’estratto di orchidea nera, mentre il sentore di legno del patchouli e la vaniglia ne fanno una fragranza morbida e calda.

Gucci Flora Gorgeous Gardenia Una fragranza floreale, per chi si sente uno spirito libero e vuole fare il pieno di energia positiva. Prezzo: 76,50 euro. La bottiglia è di quelle da esporre: flacone allungato, vetro laccato rosa e tappo oro lucido col caratteristico motivo Flora della Maison, reimmaginato in un design ispirato alla visione di Alessandro Michele. Al suo interno una fragranza che celebra il Fiore della Gardenia, esaltata dall’aggiunta di Assoluta di Gelsomino Grandiflora.

Shiseido Benefiance Una crema anti-rughe morbida e setosa, per un viso più giovane, levigato e rassodato. Prezzo: 75 euro (col codice BLACK 2021). Perfetta per pelli normali o miste, Shiseido Benefiance si rivolge ai volti indeboliti a causa dell’età e dello stress. Applicandola questa crema anti-rughe morbida e setosa la pelle diventa più sensibile ai benefici anti-età del trattamento per un aspetto più giovane, levigato e rassodato.

Honey Drops Body Cream Crema Corpo Crema super-idratante per tutto il corpo, ad un prezzo super piccolo. Prezzo: 13,97 euro. Un flacone da 500 ml per una crema corpo con miscela di miele ed estratto di tè verde profumato: super idratante, Green Tea Honey Drops Body Cream di Elizabeth Arden aiuta a calmare e ad ammorbidire la pelle secca.

God is a Woman Eau de Parfum Il nuovo profumo di Ariana Grande, disponibile nella confezione da 30, 50 e 100 ml. Prezzo: 38,49 euro (100 ml). God is a Woman di Ariana Grande si ispira al potere e alla diversa bellezza della natura (vegano e cruelty-free, è composto al 91% di ingredienti naturali). La delicata pera si evolve in una sensuale nota fiorita di petali di rosa turca accoppiati con iris prezioso, per poi concludersi in una calda di vaniglia del Madagascar e in un delicato tocco di legno di cedro.

Benefit Cosmetics - Wish List Lashes Il mascara perfetto per chi sogna ciglia pazzesche, con full size e mini-size in omaggio. Prezzo: 22,80 euro (col codice BLACK 2021). Cofanetto in edizione limitata, Wish List Lashes di Benefit Cosmetics contiene la full-size del mascara best-seller BADgal BANG! e la mini-size in omaggio. La formula waterproof arricchita con aero particelle spaziali dona alle ciglia un volume pazzesco ma senza appesantirle.

Charlotte Tilbury - Nudegasm Ispirata al look Queen of Glow, questa palette mette in risalto la carnagione, grazie alle sfumature nude ad alto tasso di luminosità. Prezzo: 58,50 euro (col codice BLACK 2021). I pigmenti brillanti perlescenti regalano una lussuosa finitura satinata, mentre la formula ibrida polvere-crema dona un effetto opaco e luminoso: Nudegasm di Charlotte Tillbury è composta da quattro tonalità radiose per tutti i toni della pelle, e per regalare un effetto glow ad ogni make-up.

Paco Rabanne - Invictus Una fragranza eroica, legnosa e fresca, nel maxi formato da 200 ml. Prezzo: 83,19 euro. “Il profumo della vittoria”: così è definito Invictus di Paco Rabanne. Fragranza eroica, legnosa e fresca, unisce i venti marini al pompelmo esplode, sebbene a prevalere siano i legni: il patchouli, il legno di guaiaco sensuale e l’ambra grigia.

Advanced Night Repair Eye Gel Supercharged Complex Estée Lauder Un trattamento viso con Tecnologia Riparatrice 10 volte più potenziata, ora in sconto del 37%. Prezzo: 51,99 euro. Schiarisce le occhiaie in sole 3 settimane, idrata intensamente per 24 ore e previene i danni causati dai radicali liberi il trattamento viso Advanced Night Repair Eye con Tecnologia Riparatrice 10 volte più potenziata. Perfetto per riparare il contorno occhi dai danni causati dalla luce blu degli schermi, dalla mancanza di sonno, dai raggi UV e dall'inquinamento.

Diorific – Edizione limitata The Atelier of Dreams Nuovo rossetto di casa Dior, The Atelier of Dreams è proposto in quattro diversi colori. Prezzo: 29,39 euro. Rouge Dior è un classico tra i rossetti, con la silhouette a forma di 8 (il portafortuna di Christian Dior). In occasione della limited edition The Atelier of Dreams il packaging riprende le linee architettoniche della facciata simbolo della Maison Dior. Quattro le tonalità: Rose d’Hiver, Rouge Capucine, Taupe Ispahan e Midnight Corolle.

Kiehl’s - Midnight Recovery Concentrate Un concentrato notturno per rigenerare la pelle durante la notte, ora scontato al 33% (come tutti i prodotti Pinalli, in occasione del Black Friday). Prezzo: 46,23 euro. Il concentrato notturno Midnight Recovery Concentrate è formulato con un potente mix di oli botanici ed essenziali ed è pensato per rigenerare la pelle durante la notte, così da regalare al risveglio un aspetto radioso (il tutto, col 99,8% di ingredienti di origine naturale).

Hava - Maschera nontiscordardite Maschera pre-shampoo ristrutturante, è proposta nel vaso da 250 ml. Prezzo: 16,08 euro. Da Hava, una maschera pre-shampoo con ingredienti ristrutturanti che aiutano a ricompattare la fibra del capello restituendo tono e consistenza a lunghezze molto secche e sfibrate.

Diego Dalla Palma - MyToyBoy Eyes Kit Un pratico cofanetto in edizione limitata con mascara e matita occhi, per uno sguardo intenso. Prezzo: 22,04 euro. La pratica impugnatura e l'applicatore dall’innovativo design a freccia 4D, in speciale fibra a bassa densità, agevolano l’applicazione del mascara MyToyBoy. Il kajal 01, dal colore intenso, ha un packaging pratico e igienico che agevola l’applicazione all’interno dell’occhio prevenendo le irritazioni.

Bulgari - Lozione Corpo Dolce Petit et Mamans Un latte corpo perfetto per le pelli sensibili dei più piccoli: un’idea regalo perfetta per una neomamma. Prezzo: 24,96 euro. Approfitta del Black Friday per fare un regalo ad una neomamma! La Lozione Corpo Dolce della linea Petit et Mamans di Bulgari contiene solo ingredienti delicati, adatti alle pelli sensibili dei più piccoli.

Crema Filorga Presso La Farmacia digitale si può trovare anche la crema Filorga da 50 ml, scontata del 10%. Invece di costare 86 euro viene 77,40. Crema multi-correttrice suprema per rughe, tono, luminosità.Rinnovamento intenso della qualità della pelle [rigenerazione attivata] - Una formula a base di NCEF, complesso rivitalizzante unico messo a punto dai Laboratoires FILORGA composto da 50 ingredienti, in una concentrazione comparabile equivalente a quella di un trattamento anti-età praticato in studio(1). Correzione intensiva [rughe - tono - luminosità] - Principi attivi ritenuti fra i più efficaci per contrastare l'invecchiamento [acido ialuronico + collagene + vitamine A, H e E] abbinati ad attivi che potenziano l'efficacia, agiscono sul rilassamento cutaneo, levigano le rughe e rendono più omogeneo l'incarnato.Risultato: una pelle levigata, rassodata, luminosa e rimpolpata.Texture molto confortevole arricchita con karité - Finish mat.

Mascara Euphidra 3 in 1 Sempre da La Farmacia digitale c'è anche il mascara 3 in 1 di Euphidra. Scontato al 10%, viene 17,01 invece di 18,90 euro. Un risultato multidimensionale: volume, curvatura e lunghezza.L’applicatore in silicone cattura tutte le ciglia in modo preciso e definito.Una a una, le ciglia sono messe in evidenza e lo sguardo valorizzato.La formula resiste all’umidità, al calore e al sebo. Dermatologicamente testato. Testato per nickel, cromo e cobalto. Senza parabeni. IngredientiAcqua, glyceryl stearate, styrene/acrylates copolymer, ricinus communis seed oil [ricinus communis (castor) seed oil], vp/hexadecene copolymer, cetearyl alcohol, propanediol, copernicia cerifera cera (carnauba) wax, polyvinyl alcohol, benzyl alcohol, ceteth-10-phosphate, dicetyl phosphate, sodium dehydroacetate, potassium sorbate, sodium hydroxide, sodium citrate, dehydroacetic acid, lecithin, tocopherol, ascorbyl palmitate, glycerin, troxerutin, bht, citric acid, 1,2-hexanediol, caprylyl glycol, sodium benzoate, myristoyl pentapeptide-17, benzoic acid.

Dermablend fluido Alla Farmacia digitale c'è anche il fondotinta Dermablend fluido scontato del 46,89%. Viene 13,65 euro invece di 25,70. Fondotinta fluido correttore per pelle sensibile. Utile in caso di colorito non uniforme, occhiaie, rossori diffusi. Testato su pelle sensibile. Senza parabeni. Formulato per ridurre i rischi di allergia. Non comedogeno. Senza profumo. SPF 30. Tonalità: 15 Opal, 25 Nude, 35 Sand, 45 Gold, 55 Bronze. Modalità d'usoDetergere perfettamente la pelle e applicare la crema da giorno abituale prima di stendere il fondotinta. Depositare un poco di fondotinta sul dorso della mano e scaldare la texture realizzando piccoli movimenti circolari con la punta delle dita. Applicare picchiettando lievemente dall’interno verso l’esterno, per una ripartizione uniforme e rapida del prodotto sull’insieme del viso. Picchiettate sulle imperfezioni per una copertura ottimale. Stenderlo dall’interno verso l’esterno, accarezzando velocemente il viso.

Mineral booster Vichy Da Farmacia Loreto si può acquistare il Mineral booster Vichy scontato del 28%. Viene 23,16 euro al posto di 32,19. Se si acquistano prodotti Vichy è previsto anche il 30% di sconto. Minéral 89 è il booster di Acido Ialuronico e Acqua Vulcanica di Vichy all'89% che rinforza la barriera cutanea, fortifica la pelle e la rende ogni giorno più resistente e rimpolpata. Immediatamente la pelle è più tonica e idratata. Giorno dopo giorno risplende di salute.Per tutti i tipi di pelle, anche quella sensibile.Rinforza la funzione della barriera cutanea. Rende la pelle più resistente contro inquinamento, stress e fatica. Idrata e rimpolpa il viso. L'acido ialuronico è presente in modo naturale nella pelle, questa molecola si distingue per la sua capacità di trattenere l’acqua come una spugna. Aggiunto alla formula aiuta a riempire le rughe e distendere i tessuti. Rinforza barriera cutanea e la ridensifica, idrata e rimpolpa la pelle. Minéral 89 rinforza la barriera cutanea, fortifica la pelle, la rende più resistente e rimpolpata. Pronta a ricevere tutta l'efficacia dei trattamenti applicati successivamente.

Discoloration Defense Serum Da Farmacia Loreto si può acquistare anche il trattamento Discoloration Defense Serum, scontato del 30%. Invece di costare 95 euro viene 66,94. Trattamento altamente potenziato per la correzione delle principali tipologie di iperpigmentazione, comprese macchie scure e segni post-acneici. Formulato con 1.8% di Acido Tranexamico, 5% di Niacinamide e 5% Hepes, questo innovativo siero correttivo diminuisce la visibilità delle discromie, dona luminosità e uniforma la pelle in sole 2 settimane.La presenza di ingredienti depigmentanti aiuta a ridurre la visibilità delle macchie, ne previene la ricomparsa, migliora la luminosità della pelle e uniforma l’incarnato.Approccio “multi-livello” per agire anche alla fonte dell’iperpigmentazione. 41% miglioramento dell’aspetto delle macchie scure. Senza profumo. Assorbimento rapido. Adatto alle pelli di diverse etnie.Ideale post-trattamenti di depigmentazione professionale, come peeling chimici o laser non-ablativo.

Hyalu B5 Siero Scontato del 25% c'è il siero Hyalu B5 di La Roche Psay. Costa 31,65 euro invece di 42. Inoltre per chi acquista un siero di La Roche Posay subito il 30% di sconto. Hyalu B5 Siero: il primo siero correttivo di La Roche-Posay che ripara e rimpolpa Immediatamente, riducendo le rughe in maniera significativa. Testato su pelli sensibili, anche post procedura. Una texture fresca, setosa e fondente per donare comfort alla pelle. Con Acqua Termale di La Roche-Posay. Una formula idratante e rimpolpante unica, arricchita con acido ialuronico puro e vitamina B5. Rimpolpa e ripara la barriera cutanea. Acido ialuronico: per ridurre le rughe, rimpolpare la pelle e aumentare volume ed elasticità.