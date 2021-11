Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 novembre segno per segno

Luna è molto favorevole ma è pur vero che ci sono Venere e Plutone contrari. In particolare la prima potrebbe non farvi sintonizzare correttamente con la vostra dolce metà. Sempre Luna però vi porta a sentirvi protagonisti e a comandare un po’ in ambito lavorativo. Anche in questo caso però Plutone vi contrasterà, in particolare se nati dal 15 al 20 aprile.

Profilo abbastanza luminoso, molto intenso di sensualità ed eros che vi sarà consegnato da Plutone. Siete anche con le mani completamente libere in ambito professionale con Urano che vi darà una visione lungimirante della situazione se siete nati dal 15 al 20 maggio.

Luna vi vuole più espansivi e vivaci oggi anche se in amore c’è un’aria un po’ piatta per quanto riguarda la vostra dolce metà, seppur con una pienezza di sentimenti. Urano vi sorregge nelle battaglie lavorative se nati nella seconda decade.

Venere vi guarda un po’ con il broncio e non vi fa connettere bene con la persona che amate se nati nella seconda decade. La sensibilità e l’affetto però risolveranno tutto, soprattutto se nati dal 29 giugno al 9 luglio. Se appartenete alla seconda decade la configurazione lavorativa sarà molto propizia in fatto di svolte o cambiamenti.

Luna è favorevole per i nati della seconda decade e si innalzeranno entusiasmo e gioia di vivere. Gli astri benevoli vi guarderanno di buon occhio specie se siete single per quanto concerne il sentimento. I nati a luglio siano prudenti però perché Saturno è negativo. Dinamismo, vitalità e voglia di fare sono i vostri perni lavorativi se nati dal 4 al 10 agosto.

Luna vi rende un po’ meno protagonisti ma ciò può anche essere un bene. Fase di armonia e concordia in amore se nati nella terza decade grazie a Venere, mentre Urano vi aiuta in maniera eccellente a lavoro se nati dal 30 agosto al 4 settembre, nonostante Luna e Nettuno ostili.

Luna dipinge una giornata abbastanza soddisfacente. Venere è ostile e può creare qualche difficoltà di comunicazione con la vostra persona se nati nella seconda decade. Sole vi infonde invece vitalità e talento a lavoro se nati dal 19 al 23 ottobre in particolare.

Saturno, Giove, Urano tendono a mettervi qualche piccolo ostacolo ma Mercurio, Venere, Plutone, Marte e Nettuno vi sorridono, specialmente in ambito erotico e sentimentale. Uno spirito infaticabile vi attraversa nella giornata lavorativa se nati dal 10 al 14 novembre, con Nettuno che vi dà manforte. Sarà invece Plutone a sostenervi se nati dal 13 al 17 novembre.

Cielo radioso grazie a Saturno se nati nella prima decade. Venere vi darà fascino e attrattiva erotica se appartenete nella seconda decade. A lavoro Giove vi aiuterà a mostrare buone capacità di controllo e di attenzione, anche Mercurio vi favorirà se nati dal 25 novembre al 5 dicembre.

Scenario fortemente positivo in famiglia e nelle situazioni attive. Nettuno, Plutone, Giove e Saturno fanno tutti il tifo per voi, con Plutone e Venere che vi daranno ottime emozioni di coppia. Nettuno vi offrirà invece un intuito eccezionale per ciò che riguarda la giornata lavorativa.

Luna torna a sorridere, così come vi sostengono – specie in amore – anche Saturno, Venere e Giove. In particolare quest’ultimo vi elettrizza dandovi energia e vitalità nell’apparato lavorativo, specialmente se nati dal 21 gennaio al 2 febbraio.

Giornata positiva ma con Luna dissonante. Nettuno vi darà consistenza nella vita affettiva di coppia. Chi è single invece potrebbe scoprire persone con interessanti aspetti culturali. Giocate una partita professionale molto importate che vincerete grazie alla vostra sensibilità.