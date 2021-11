Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 novembre

Giove vi ridona ottimismo e fiducia nel domani, ritorna anche la passione amorosa soprattutto per chi è nato dal 15 al 18 aprile, anche se Plutone è ancora contrario. Avete abbracciato la libera professione? Il cielo vi aiuta a ragionare con lungimiranza specie se nati dal 29 marzo al 7 aprile.

Mercurio vi guarda imbronciato ma la giornata in realtà è abbastanza positiva, con Luna che vi donerà genuinità e rigore logico. Sole intanto vi lancia un guanto di sfida in amore se siete nati a maggio. Dalla vostra parte avete comunque Venere, Urano, Nettuno e Plutone. Non vi fermate di fronte a nulla in ambito lavorativo se nati nella seconda decade.

Il prezioso aiuto di una persona amorevole vi verrà in soccorso oggi. Mercurio vi rende un po’ apprensivi in amore ma Giove vi darà una tonalità felice di intesa con la vostra dolce metà. Per chi fa mestieri creativi si tratta solo di aspettare: qualcosa di bello arriverà.

Astri benevoli oggi con Sole, Mercurio, Marte, Urano e Nettuno che continuano il loro fecondo transito. Se nati in prima e terza decade Venere e Plutone potrebbero creare alcune dissonanze amorose ma Nettuno sarà dalla vostra parte. Mercurio vi darà buon successo se operate nell’ambito di media e tv.

Buon firmamento odierno con forma fisica notevole. Attenzione a non aumentare le pressioni sul versante sentimentale con Marte e Giove che sono in angolo difficile. I nati nella seconda decade avranno anche Urano particolarmente negativo. Gli astri vi daranno una visione d’insieme invidiabile a lavoro.

Configurazione del cielo abbastanza positiva specie grazie a Mercurio e Venere se nati a settembre. In amore fate attenzione a Nettuno che è lievemente disturbante per i nati nella terza decade. Potrebbe esserci qualche discrepanza con i capi oggi sul posto di lavoro, specie se nati dal 12 al 18 settembre.

Saturno si rivela essere il vostro pianeta tutelare, con l’autocontrollo sempre in ottimo aspetto se nati dal 2 al 10 ottobre. Venere è un po’ in posizione difficile però. Al contrario, Mercurio vi darà dinamismo e voglia di fare a lavoro se nati dal 29 settembre al 5 ottobre.

Mercurio e Marte vi fanno sentire impossibili da soggiogare. Nettuno vi favorisce in amore con grande attenzione specie se nati nella terza decade. I single di ottobre avranno conquiste esaltanti. Se siete nati dal 3 al 12 novembre la vostra creatività vi darà forza in ufficio.

Aria frizzante e vivace grazie a Giove se nati a dicembre. Se siete parte della prima decade o della terza Nettuno vi darà la possibilità di concretizzare i vostri desideri in amore. Saturno continua la sua azione positiva per i nati dal 29 novembre al 6 dicembre, lavorativamente parlando.

Giorno abbastanza ottimale con Luna e Sole vostri amici. Venere fa innalzare il vostro fascino e anche i single della terza decade beneficeranno di un estroso Nettuno. Se svolgete una professione dipendente le cose andranno bene se nati dal 27 dicembre al 5 gennaio.

Giorno stimolante e fortunato grazie a Giove e Saturno. Marte però è ostile e vi obbliga a uscire allo scoperto in amore: favoriti i single dal 4 al 14 febbraio. Nettuno e Saturno vi spalleggiano a lavoro se nati in prima e terza decade.

Cielo molto positivo con Nettuno, Luna, Urano, Mercurio e Sole che vi daranno capacità di comprensione per le esigenze del partner. Giove inoltre vi farà superare brillantemente alcune prove della vostra vita affettiva. Qualche intuizione non proprio centrata può manifestarsi a lavoro ma niente di grave: farete di meglio!