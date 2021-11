Calendari dell'Avvento: i più belli e desiderati del 2021

Tradizionali o estrosi, religiosi o spiritosi: sul mercato ce ne sono davvero molti, adatti ad adulti e bambini Condividi

In vista del Natale, uno dei prodotti più amati dai bambini, ma anche dagli adulti, è il calendario dell'Avvento, che mostra i giorni rimanenti fino alla vigilia. Sul mercato esistono calendari più tradizionali ed altri più originali. I calendari dell'Avvento sono un modo per sottolineare l'importanza dell'attesa e godere del tempo che scorre in vista del 25 dicembre. Accanto ai calendari più sobri e tradizionali, non mancano quelli spiritosi, divertenti, ispirati a serie tv o in versione giocattolo. Vediamone alcuni, con una piccola selezione anche per i bambini.

Calendario Lego Un Calendario dell'Avvento LEGO City per bambini (ma non solo). Prezzo: 19,99 euro. Pieno di mini-costruzioni, divertenti personaggi TV LEGO City e accessori. Le festose costruzioni dell'Avvento stimolano il gioco di ruolo di fantasia, aiutando i bambini a sviluppare le loro abilità fisiche e creative.

Quanto manca a Natale? Questo è il calendario dell'Avvento delle emozioni. Prezzo: 4,90 euro. Un vero e proprio quaderno ricco di attività da fare insieme per condividere questi magici momenti di attesa e trascorrere insieme tempo di qualità.

Friends: il calendario dell'avvento ufficiale Venticinque caselle con oltre quaranta sorprese per un conto alla rovescia pieno di gadget dedicati alla serie tv. Prezzo: 27,55 euro. Biglietti adesivi e di auguri, spillette, decorazioni per l'albero, ricette e tanto altro ancora, per vivere le feste insieme a Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey, Babbo Natale e soprattutto l'armadillo natalizio.

Il calendario dell'Avvento illustrato Questo calendario comprende 25 libretti illustrati tutti da leggere. Prezzo: 20,40 euro. Storie, consigli e simpatiche attività da svolgere in compagnia di tutta la famiglia così da far crescere, giorno dopo giorno, lo spirito natalizio dentro ciascuno di noi. Un modo piacevole per rendere l'attesa del Natale un momento davvero speciale. Età di lettura: da 5 anni.

Grattalibri. Calendario dell'avvento Tuffiamoci nella magia del Natale con questo volume da grattare! Prezzo: 13,52 euro. Pupazzi di neve immacolati, abeti scintillanti di decorazioni, renne agghindate di tutto punto, regali e casette innevate. Sfogate il vostro estro rimuovendo con lo stilo di legno la patina nera che ricopre le 10 illustrazioni natalizie del libro. Un grande calendario dell'Avvento a tre ante allegato al volume, dove grattare le caselle che nascondono tante sorprese, sarà il divertimento assicurato da assaporare in famiglia nel rispetto della tradizione. Età di lettura: da 5 anni.

Calendario dell'Avvento fino all'Epifania Il tradizionale calendario d'Avvento con le finestrelle. Prezzo: 3,75 euro. Colorato e divertente, per prepararsi al meglio all'arrivo di Gesù in terra e vivere l'esperienza del Natale nel suo significato più vero e profondamente cristiano. Al calendario è allegato anche un libretto che propone, giorno per giorno, una piccola riflessione dedicata all'illustrazione sotto la finestrella.

Dietro ogni porta dietro ogni finestra Un libro che si trasforma in calendario dell'Avvento. Prezzo: 9,37 euro. Un calendario dell'Avvento da leggere come un libro. Porte e finestre da aprire ogni giorno fino al momento tanto atteso. Poi le porte si chiudono, si chiudono le finestre. Si chiude il libro fino al prossimo Natale. Età di lettura: da 3 anni.

Calendario Avvento Trenino In Legno 24 Cassetti Il calendario è formato da una serie di cassetti numerati. Prezzo: 25,19 euro. I cassetti numerati servono per contare i giorni mancanti al Natale ed è possibile inserirci decorazioni e dolci sorprese da poter scoprire con il passare dei giorni. Realizzato interamente in legno di altissima qualità curato in ogni dettaglio questo bellissimo trenino renderà l'attesa per il natale davvero magica.

Casetta In Legno 24 Cassetti Il calendario è formato da una serie di cassetti numerati in una casetta in legno. Prezzo. 26,91 euro. Per contare i giorni mancanti al Natale è possibile inserire decorazioni e dolci sorprese da poter scoprire con il passare dei giorni. Realizzato interamente in legno di altissima qualità curato in ogni dettaglio questa bellissima casetta renderà l'attesa per il natale davvero magica.

Calendario Avvento Lavagna Il calendario realizzato in legno è formato da una lavagna con numeretti che segnano i giorni che mancano per il natale, da poter fleggare con il gessetto attaccato alla lavagna. Prezzo: 7,19 euro. Realizzato in colore nero decorato con un bellissimo babbo natale di e con scritte natalizie, un ottimo complemento d'arredo per festeggiare la festa più amata dai bambini e dagli adulti. Disponibile in 2 modelli diversi: con Pupazzo di neve e con Babbo Natale.