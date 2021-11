Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 novembre segno per segno

Luna vi rallegra lo spirito e anche il tono. Marte è di casa nel vostro segno e vi dà la capacità di resistere alle difficoltà. Venere e Plutone sono ancora dissonanti in amore, specie se nati ad aprile. Presto risentire di qualche disturbo per quanto riguarda la gestione del denaro in questa giornata, specie se nati nella terza decade.

Buon senso e dinamismo non vi abbandonano certo oggi grazie a Giove, così come una ottima salute psicofisica grazie a Venere. Sempre Venere, con Nettuno, Plutone e Urano, vi darà opportunità irripetibili in campo amoroso per tutte le decadi. Se nati in aprile sarete molto parsimoniosi.

Giove esalta la vostra verve e vi rende più briosi. Mercurio vi darà inoltre senso dell’umorismo. Saturno vi dimostra di avere tutte le carte in regole per vivere un amore che vi fa battere il cuore! Attenzione alle spese frivole e pazze se siete nati dal 7 al 13 giugno.

Una bella giornata oggi specie con amici e familiari. Luna vi dà intuito, lungimiranza e capacità. Anche Venere vi darà temperamento romantico. Venere, Luna e Plutone saranno però contrari in amore e renderanno il vostro cuore un po’ inaccessibile. Mercurio e Nettuno sono entrambi ben disposti e vi favoriranno se nati a luglio.

Luna è benefica e alleggerirà i rapporti familiari. Sole vi infonde invece calore, forza e generosità. Luna vi continua a dare influssi benefici in amore se nati dal 9 al 14 agosto, così come anche forza erotica per i single. Sarte soggetti oggi a una tendenza alla spesa molto alta.

Mercurio vi assiste se nati dal 28 al 31 agosto. Urano è un po’ più drastico e vi dà qualità deterministiche. Nettuno è invece imbronciato in amore se nati nella terza decade. Siete dei grandi risparmiatori e anche oggi lo dimostrate.

Momento positivo grazie a Giove e Saturno. Anche Venere vi guida in maniera ottimale. Giove, Sole e Mercurio favoriscono la comunicazione con la persona amata, mentre Saturno vi invita a non strafare nelle spese se nati nella terza decade.

Vi scoprite più leggeri e calmi oggi. Mercurio vi dona arguzia e sottigliezze mentali, Marte un certo machismo. Plutone, Nettuno e Sole sono al vostro fianco in amore mentre Mercurio in particolare vi darà grande quantità di denaro se nati a ottobre.

Venere vi dona bellezza e armonia oltre che stimoli a scoprire. Giove decreta il vostro carattere focoso e impulsivo mentre in amore Venere è propizia migliorando la comunicazione con la vostra dolce metà se nati nella terza decade. Vi piace molto spendere ma state attenti perché Nettuno oggi è contrario!

Urano vi dona intuito e sensibilità. Saturno e Urano vi stanno dietro con decisione positiva e pure Marte vi darà grinta. Vi dedicate alla persona amata assecondando i suoi desideri con Venere che vi rende molto convincenti. Giove vi rende più parsimoniosi del solito se nati nella terza decade.

I pianeti oggi vi stimolano, specialmente Luna e Urano, a trovare capacità e personalità oltre che intelligenza. Saturno infatti stimola la vostra parte intellettuale e speculativa. Venere vi rende sofisticati in amore oggi mentre Saturno, Giove e Plutone sono tutti al vostro fianco se nati nella terza decade. Oculatezza è la parola chiave nella gestione delle risorse monetarie, specie se nati a febbraio.

Mercurio vi infonde buonumore e vitalità, anche se con un momento di stanchezza pomeridiana se nati a febbraio. Luna e Giove vi sostengono nell’edonismo amoroso e nei suoi agi, così come Plutone vi dà la giusta grinta per esprimere il sentimento al vostro partner se nati nella terza decade. Se invece siete nati nella seconda, Mercurio è dalla vostra parte.