Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 novembre

Cielo sereno-variabile oggi con Saturno felicissimo che vi vuole pimpanti e grintosi. Venere e Plutone vi pongono un po’ di nebbie in fatto di amore specie se nati ad aprile. Momento un po’ in salita anche a lavoro sempre per via di Venere e Plutone imbronciati.

Saturno e Giove si trovano imbronciati specie per i nati nella terza decade. Se avete una relazione di lungo corso ci saranno normali alti e bassi da gestire. Plutone metterà un po’ di ordine a livello lavorativo specie se festeggiate gli anni a maggio.

Giove vi allieta alleggerendovi da combinazioni planetarie fastidiose. Luna vi rende molto romantici in amore e se siete single la vostra capacità di seduzione aumenterà a dismisura. Se fate un lavoro connesso alle pubbliche relazioni Saturno vi darà la forza per superare la giornata se nati dal 26 maggio al 5 giugno.

Plutone e Venere vi disturberanno un pochino ma neanche più di tanto. Ricordate che i pianeti vi remano contro in amore però, quindi niente rischi inutili. Lievi dissonanze nei rapporti personali per quanto riguarda l’ufficio.

Cielo molto positivo con Mercurio, Sole e Marte che vi sosterranno. Necessario però avvicinarsi con delicatezza e dolcezza oggi al vostro partner, il momento non è facilissimo ma resistete. Quadro astrale propizio invece sotto il profilo professionale.

Venere, Sole, Mercurio, Marte, Urano e Plutone vi sono amici e vi stimolano a lanciarvi in belle imprese sentimentali. Occhio però a Nettuno negativo che determina un non perfetto scorrere della giornata lavorativa, specie se nati dal 14 al 17 settembre.

Sole, Marte e Mercurio vi sono alleati oggi, con Giove e Saturno che sono favorevolissimi in amore specie se ancora cercate l’anima gemella o se siete nati a settembre. Saturno e Giove inoltre vi infondono anche sicurezza nelle scelte lavorative se nati nella terza decade. Chi è nato nella prima però ha Venere contraria quindi faccia attenzione.

Cielo molto sereno con Venere e Marte che gratificano ogni vostra mossa in amore! Plutone è il paladino d’ufficio oggi, vi regalerà colpi da maestro incredibili se nati tra il 13 e il 17 novembre. Sarete anche pronti a dare una mano a colleghi in difficoltà.

Frizzanti e benevoli in questa giornata novembrine. Marte, Giove, Venere e Mercurio vi danno grande entusiasmo nella fase amorosa se nati dal 9 al 13 dicembre. A lavoro Saturno vi consente di farvi valere se nati dal 27 al 30 novembre.

Venere è positiva ma vi porta un lieve momento di calo di attività pratica se nati nella terza decade. Se siete single e nati tra il 28 dicembre e il 4 gennaio, Venere, Plutone, Nettuno, Urano e Marte vi organizzano interessanti incontri. Nettuno inoltre è molto diplomatico in ufficio e vi consiglia di agire solo se necessario.

Pronostico astrologico abbastanza incoraggiante oggi. Giove è al vostro fianco nelle scelte, sia che riguardino l’amore che altre situazioni. Se fate parte della seconda decade Nettuno vi consentirà di svolgere bene la professione lavorativa, con il sostegno di Venere, Plutone, Giove e Saturno per quanto riguarda la gestione dei social.

Qualche piccola ombra ma nel complesso giornata positiva. Il vostro cuore è protetto da Urano e Nettuno che vi renderanno eroticamente caldi, mentre Venere è fenomenale e vi assiste a lavoro sia se nati dal 24 al 28 febbraio che dal 3 al 9 marzo.