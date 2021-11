Oroscopo del 7 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 novembre.

Giove vi dona un aspetto radioso specie se nati dal 4 al 10 aprile. Marte però potrebbe far verificare strappi muscolari e anche Venere è contraria. I nati in aprile avranno Giove benefico in amore mentre Urano vi permette di riflettere sulla vostra ascesa professionale se nati nella seconda decade.

Venere può allontanare alcune noiose infreddature di stagione mentre Marte, al contrario, può un po’ esporvi al raffreddore specie se nati in aprile. Coprite le vie respiratorie! Venere risplende in amore oggi e vi darà grande slancio con la persona amata. Sole è disarmonico e non vi porta tanta fortuna oggi.

Giove e Saturno sono potenti alleati che vi fanno sprigionare simpatia e umorismo. Nettuno è dissonante per i nati nella terza decade e può esporre a malanni tipici di stagione. Se nati dal 14 al 18 giugno Giove è in splendida posizione amorosa ma occhio a non chiedere troppo alla persona amata. Se svolgete un mestiere collegato alla comunicazione Saturno e Giove vi sosterranno.

Sole vi garantisce un momento di distensione che prelude a una notevole serenità e armonia con l’ambiente, specie se nati a luglio. Occhio all’apparato digerente oggi: può rivelarsi un punto debole. Nettuno è in splendida posizione sentimentale e porta fiducia e concordia nel rapporto di coppia. Non vi preoccupate se ricevete alcune critiche lavorative persino oggi: siete efficienti e nessuno può dirvi il contrario.

Un po’ di nervosismo con Sole contrario, specie in famiglia. In amore però il cielo è sorridente, anche per i single. Venere – se lavorate anche oggi – costituisce elemento fortunato per i nati nella prima decade.

Una bella Venere vi svolta la giornata. Fate attenzioni comunque a mano e intestino, che oggi vi riflettono molto. Siete single e in cerca? Luna oggi vi aiuta a individuare chi avrà un debole per la vostra personalità, con l’appoggio di Urano. Sole vi sostiene in questa domenica se lavorate pure oggi, specie se festeggiate gli anni dal 4 al 9 settembre.

Saturno è benefico e allenta qualche nervosismo. State attenti soprattutto a reni, cistifellea e pancreas, così come anche la vescica. Giove vi favorisce se siete single nati a ottobre ma anche se avete una relazione di lungo corso. Se lavorate persino oggi attenzione a fare bene le transazioni economiche.

Saturno vi fa risolvere qualche lieve scompiglio in famiglia, specie se avete bimbi piccoli. Attenzione a intestino e ano oggi in chiave salute. Non date più di tanto peso ad alcuni malumori di coppia: sono di passaggio. Se lavorate anche oggi e siete nell’ambito del commercio Urano potrebbe rendervi poco lucidi se nati nella seconda decade.

Pieno entusiasmo e grande calore umano oggi. Vita familiare più armoniosa e un Saturno che vi darà rigore e logica se nati a novembre. Venere e Marte vi danno sostegno in amore mentre Mercurio è il paladino delle vostre imprese professionali se nati dal 24 al 29 novembre.

Venere cambia l’aria attorno a voi alzando l’umore. Attenzione ai denti e, più in generale, alle ossa oggi. In amore non abbiate paura perché il cielo si sta rischiarando e arriverà il sereno. Se anche oggi lavorate mostrate tutta la vostra razionalità per risolvere alcuni problemi.

Saturno e Giove sono a vostro favore. Marte tuttavia insidia una completa armonia che altrimenti sarebbe stata perfetta. Se siete single avrete un appeal vincente da sfoggiare mentre se siete in coppia occhio a non stuzzicare le gelosie del partner. Se anche oggi lavorate avrete simpatia e senso dell’umorismo con i colleghi.

Urano vi rallegra lo spirito e vi permette di vedere il bicchiere mezzo pieno se nati nella seconda decade. Tenete protetti i piedi e fate attenzione alla circolazione linfatica oggi. Se nati dal 22 al 27 febbraio Venere vi darà l’occasione di realizzare successo con le vostre mete sentimentali o progetti di coppia. Se anche oggi lavorate la comprensione di un collega in difficoltà caratterizzerà tutta la vostra attività professionale.