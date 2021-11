Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 6 novembre

Scenario frizzante per il vostro segno con Venere che produce volontà di non essere molto diplomatici e anzi un po’ rozzi e sbrigativi. Saturno è in posizione di caduta e porta freddezza emotiva: fate attenzione. Plutone e Venere sono negativi ma comunque verranno bandite nella relazione le polemiche inutili e i colpi di scena a effetto. A lavoro inoltre sarete dei vincitori nati!

Plutone è in contrasto simbolico con qualità alienanti a cui dovrete abituarvi. Anche Mercurio non è proprio congeniale mentre in amore Sole, Mercurio e Marte vi guardano di traverso. Urano e Plutone vi spianano però a strade di successo lavorativamente parlando.

Saturno e Giove sono positivi e vi danno espansività ma pure crescita. Saturno è in una posizione molto benefica e vi aiuta a spaziare nella relazione se nati dal 27 al 31 maggio. Non fate modo che tutto il carico di lavoro in ufficio ricada unicamente su di voi!

Marte, Mercurio e Sole vi rendono fluidi e scorrevoli nel quotidiano. Occhio però a qualche piccolo inciampo in serata, anche perché Saturno a volte non vi sorregge. Marte e Urano vi danno forza e tecnica mentre in amore sempre Marte ma anche Nettuno sono al vostro fianco se nati nella terza decade. Urano vi sostiene nella costruzione di un nuovo amore se nati invece nella seconda decade. Infine, Venere è ostile in ufficio ai nati nella prima decade.

Luna vi è congeniale se nati nella seconda decade. Saturno è in contrasto con il vostro segno mentre Urano vi darà l’opportunità di approfittare di occasioni che non potrebbero piacere a tutti. Mercurio, Marte e Sole vi rendono agitati con la persona amata: servirà molto silenzio se nascete a luglio. Il vostro capo vi strapazza? Fate il vostro dovere, Luna vi renderà amabili e simpatici se nati ad agosto.

Il Sole vi regala allegria e comprensione in famiglia. Nettuno vi renderà più flessibili mentre Luna è un po’ in caduta simbolica. Marte e Sole vi forniscono la sicurezza necessaria per un approccio con una persona che vi piace. Non preoccupatevi di qualche piccolo ritardo a lavoro, la vita quotidiana ammette anche questo.

Prospetto altalenante oggi. Venere vi dà disturbo e nervosismo, Marte vi rende poco aggressivi, Sole può manifestare freddezza e distanza. Ma oggi amerete comunque rintanarvi in casa con la persona amata, grazie a Luna. Possibili evasioni invece per i single della terza decade. Se siete nati dal 27 al 30 settembre avrete anche consistenti successi lavorativi.

Mercurio, Marte e Sole vivificano il vostro temperamento e vi rendono gioiosi. Giove però può rendere poco inclini a essere conviviali, con Venere che può non offrirvi un temperamento conciliante. Con la vostra dolce metà però sarete molto amorevoli, mentre i single sperimenteranno una grande soddisfazione erotica se nati nella terza decade. Stima e rispetto nel rapporto con i capi a lavoro.

Luna entra nel vostro segno e vi rende la giornata meno caotica. Venere è in angolo magnifico in amore se nati nella seconda decade e anche i single sperimenteranno grandi successi se nati nella terza. Sempre chi è nato nella terza decade dovrà guardare ai risultati raggiunti a lavoro con animo razionale e sereno.

Un po’ di nervosismo oggi ma niente che possa intaccare l’armonia di base. Luna e Venere portano sentimento ed emotività ma pure empatia e voglia di sognare. Se siete nati dal 10 al 15 gennaio potreste non riuscire ad avere una perfetta sintonia con la vostra dolce metà: Venere, Nettuno, Marte e Urano vi daranno una mano per rimediare. Andate d’accordo con i capi a lavoro perché non mostrate pretese spropositate.

Un giorno tranquillo con Giove in posizione felicissima anche se Sole potrebbe dare un temperamento un po’ distaccato e non passionale. Luna vi spiana la strada se nati nella terza decade mentre a lavoro aiuterete un collega in difficoltà.

Transiti planetari ancora molto benefici. Nettuno vi rallegra mente e cuore mentre Mercurio vi rende fatalmente distratti e con la testa un po’ per aria. Urano vi dona fantasia e creatività per sopperire alle mancanze. Venere rende questa la giornata giusta per gli innamorati cronici: fascino, bellezza fisica, appeal erotico non vi mancheranno! Garbo e buona disposizione d’animo – grazie a Saturno e Mercurio – faranno la differenza per voi sul posto di lavoro.