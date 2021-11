Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 novembre segno per segno

Il cielo oggi dà ampio spazio ai sentimenti e Nettuno, se nati nella terza decade, vi inebria lo spirito con grandi emozioni. Nelle opere cinematografiche più in linea con il vostro spirito troviamo “Il Laureato”, con Dustin Hoffman e Anne Bancroft. Un po’ di svogliatezza a lavoro non turba le vostre capacità, anche perché Saturno è al vostro fianco se nati nella prima decade.

Nettuno vi promette una giornata soddisfacente se nati tra l’8 e il 13 maggio. Nulla di grave ma potrebbe esserci qualche problemino sentimentale portato da Sole. Rimediate con un bel film per il vostro momento sentimentale, magari “Fratello di terra” con Marlene Dietrich. Urano rema a vostro favore a lavoro se nati nella seconda decade.

Giove vi infonde fascino e razionalità. Quale sarà il vostro film sentimentale di oggi? Probabilmente “Bella di giorno” con Catherine Deneuve, specie per i nati nella prima e nella terza decade. Sempre chi è nato nella terza decade dovrà stare attento a lavoro perché Nettuno è un po’ contrario.

Urano e Nettuno vi inviano influssi felicissimi e anche Sole sarà dalla vostra parte. Il vostro film di oggi in amore è “Roma città aperta” con Aldo Fabrizi, oppure “Le relazioni pericolose” con Glenn Close. Urano ma anche Sole, Mercurio e Marte vi favoriranno in ufficio se nati nella seconda decade.

Configurazione buona per i nati di prima e terza decade. Il film giusto per oggi è “Barbarella” con Jane Fonda per le donne ma anche “Spartacus” con Kirk Douglas per gli uomini. Se nati dal 7 al 13 agosto riceverete uno stimolante successo a lavoro.

Transiti molto benefici grazie a Urano. “Gilda” con Glen Ford è il film giusto per oggi, in alternativa potrete guardare “Vacanze Romane” con la splendida Audrey Hepburn e con Gregory Peck. Non siate timidi a lavoro e mostrate personalità: Urano spiana i vostri passi.

Prospetto positivo salvo qualche piccolo contrattempo familiare dettato da un dispettoso Plutone. “Quando la moglie è in vacanza” con Marylin Monroe e Tony Curtis oppure “Chocolat” Con Johnny Depp e Juliette Binoche sono i film giusti da guardare oggi in coppia. Se nati nella seconda decade fate un po’ buon viso a cattivo gioco a lavoro.

Giornata abbastanza travolgente, con Marte, Venere, Plutone e Sole che sono trionfali nel vostro segno, accompagnati da Nettuno. Film? “La donna del tenente francese” con Meryl Streep e Jeremy Irons oppure “Anastasia” con Ingrid Bergman. Plutone vi stimola ad affermarvi in campo lavorativo ed è ora di farlo se nati nella terza decade.

Luna vi favorisce in ambito sociale e mondano. Giove è in angolo benefico specie se single ma anche se siete una coppia e siete nati nella seconda decade. Le pellicole cinematografiche giuste per oggi sono “Il dottor Zivago” con Omar Sharif e “Il Gattopardo” con Claudia Cardinale. Non fate scambiare la vostra generosità a lavoro per condiscendenza, specie se nati dal 5 al 10 dicembre.

Marte, Nettuno, Plutone, Urano e Sole vi favoriscono oggi. Tra i film classici e romantici da vedere per il vostro segno ecco “Grand Hotel” con Greta Garbo. In ufficio non date peso a qualche polemica che si presenterà oggi.

Grintosi e pimpanti sarete oggi se nati nella prima decade. I film giusti? Il mitico “Portiere di notte” con Dirk Bogarde o “Pulp Fiction” con un grandissimo cast corale, nel quale spiccano John Travolta e Uma Thurman. Abbiamo sensibilità, cura e garbo nella giornata lavorativa oggi.

Giornata particolarmente positiva per voi e anche in amore preparatevi a dolcezza con la vostra dolce metà grazie a Venere. “Via col vento” è il kolossal romantico giusto per voi oggi ma anche “Cleopatra” con Liz Taylor può andar bene. Raccogliete frutti positivi dai colleghi oggi in ufficio e anche dai vostri superiori.