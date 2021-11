Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 novembre

Buona forma psicofisica e siete pronti a dare il meglio di voi stessi. Mercurio è ancora in contrapposizione se nati dal 15 al 20 aprile ma niente paura: il vostro slancio amoroso compenserà eventuali mancanze. Venere è benefica e vi dona di spirito come nessun’altro in ufficio.

Urano vi colma di una volontà di condivisione in famiglia e con gli amici. Andrete molto d’accordo con i segni di Terra oggi e vivrete rapporti passionali intriganti sotto tutti i punti di vista. Sole però è un po’ dispettoso in ufficio e potrebbe non rendervi totalmente concentrati.

Mercurio è positivo e porta buonumore nella vostra persona. Siete single? Vi risulterà difficile mantenere questa condizione ancora per molto! Avrete molto opportunità: starà a voi scegliere. In ufficio vi distinguete, grazie a Luna, per essere molto vitali.

Sole vi rende vivaci e pimpanti con Nettuno che inoltre vi dona grande buonumore. Mercurio però è ancora dissonante in amore specie per i nati nella terza decade. Mercurio e Plutone vi remano contro e quindi sentirete anche a lavoro un po’ di stanchezza oggi.

Qualche piccolo malumore in famiglia e nella cerchia di amicizie ma niente di grave. Luna è in angolo felice e allieta la vostra vita di coppia se nati nella terza decade. Venere e Mercurio continuano a darvi manforte a lavoro sempre se appartenete alla terza decade.

Profilo astrale nel quale maturano alcuni progetti che avevate messo in cantiere. Siete particolarmente gioiosi e sereni in campo familiare, in amore invece siete particolarmente legati agli altri segni di Terra e vivrete legami passionali, destinati a durare. Venere, Urano, Marte e Plutone sono al vostro fianco in ufficio.

Momento positivo in generale per voi con Luna, Venere e Mercurio in ottimo aspetto. Solo se fate parte della terza decade dovete stare un po’ in guardia per qualche piccolo imprevisto portato da Plutone. I segni con cui teoricamente legate di più in amore sono quelli d’Aria, anche se pure qualche scoppiettante segno di fuoco fa al caso vostro. Mostrate molta razionalità in ufficio e, se nati a settembre, vi si apriranno molte porte interessanti davanti.

Nettuno vi darà intuizioni magiche per comprendere la realtà. I segni d’Acqua sono quelli con cui potete sperare di legare di più in una relazione mentre a lavoro Sole è in una posizione molto fortunata e sta preparando grandi soddisfazioni per voi, specie se siete nati nella terza decade.

Luna vi regala buonumore preparandovi a una giornata decisamente esaltante. Da Giove a Mercurio, da Venere a Saturno, tutti questi pianeti vi daranno manforte in amore. Uscite inoltre dall’ambiente lavorativo con il sorriso sulle labbra e speranze per i prossimi giorni.

Oggi farete conto soprattutto delle intuizioni che avrete. Urano vi dispone felicemente a livello sentimentale se siete single, specie con i segni di Acqua. La capacità, il talento e il tempismo che avete a lavoro sono di primordine. Venere vi favorisce se nati dal 22 al 27 dicembre.

Marte provoca oscillazioni del tono e dell’umore vi possono caratterizzare nei rapporti familiari e amicali. Venere e Luna vi allietano la giornata con la vostra dolce metà se appartenete alla prima e terza decade. Sicuramente andrete d’accordo con i segni d’aria come Gemelli e Bilancia. Grande diplomazia in un ufficio se nati nella prima decade grazie a Saturno.

Sole vi darà intuizioni folgoranti e attingete a questa facoltà con grande disinvoltura. Nettuno sarà al vostro fianco in ogni vostra mossa se siete nati nella terza decade. E sarete dotati di emotività e profondità di carattere in relazione con i segni d’Acqua. Diplomazia e savoir-faire saranno le vostre carte vincenti. Marte, Nettuno e Saturno sono al vostro fianco.