Time Out: sono gli Uffizi il migliore museo del mondo

Alcuni visitatori hanno conosciuto la sindrome di Stendhal durante la loro visita agli Uffizi. E le celebri Gallerie museali fiorentine si confermano uno dei musei più belli del mondo. Anzi, per il prestigioso magazine culturale britannica Time Out si tratta del più bel spazio espositivo al mondo. Le sue collezioni di sculture antiche e pitture spaziano dal Medioevo all'età moderna ma a fare la differenza sono i dipinti, quei capolavori assoluti realizzati tra il Trecento e l'arte del Rinascimento. La giornalista Sophie Dickinson nell'articolo di Time Out elogia le opere classiche abbaglianti delle Gallerie e si sofferma in particolare su alcune opere d'arte. Sottolinea quindi l'emozione di trovarsi di fronte alla Nascita di Venere del Botticelli, alla Medusa del Caravaggio e a Giuditta che decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi.

La top ten dei migliori musei mondiali



Time Out colloca il Louvre di Parigi al secondo posto, il Moma di New York al terzo. In quarta posizione c'è il National Museum of Modern and Contemporary Art di Seoul, mentre al quinto il National Museum of African American History and Culture a Washington. Il museo dell’Acropoli di Atene ottiene il sesto posto e la Cina si piazza al settimo con il Museo dei guerrieri e dei cavalli di terracotta di Xi’an. Ottavo è un altro famosissimo museo: l’Hermitage di San Pietroburgo. Nono posto che va al Rijksmuseum di Amsterdam che accoglie alcuni capolavori di Rembrandt, decima posizione per la Tate modern di Londra.