Il viaggio di Chiara Ferragni sul Venice Simplon Orient Express

Viaggiare a bordo del prestigioso Venice Simplon Orient Express è sempre stato il suo sogno, almeno è quello che ha dichiarato lei. Detto, fatto. Chiara Ferragni, accompagnata dal suo inseparabile staff, ha trascorso 22 ore tra i confort del treno d’epoca per raggiungere Parigi da Venezia. Un viaggio non proprio per tutte le tasche: il prezzo, che parte dalle 4000 sterline (circa 4800 euro), può facilmente salire a seconda dei propri gusti e del proprio portafogli. Il lusso è assicurato a partire delle cabine che sono vere e proprie suite, al ristorante che offre una cena internazionale a quattro portate. Viaggiare sull’Orient Express consente di fare un salto indietro nel tempo e tuffarsi improvvisamente a 100 anni fa. Il treno è composto da 17 vagoni letto originali del 1920 e 1930 e nelle foto postate sui social dall’imprenditrice e influencer si può ammirare tutto il suo splendore, con i dettagli art deco, i rivestimenti in legno, le decorazioni e gli inserti di seta e velluto ( NOTIZIE SU CHIARA FERRAGNI ).

"La leggenda torna sui binari"

La sua fama non è mai tramontata e adesso L’Orient Express è pronto a vivere una nuova stagione. È tornato “in attività” la scorsa estate e, non a caso, il claim scelto dal gruppo Belmond è proprio “La leggenda torna sui binari”. I primi viaggi del Simplon Orient risalgono al 1906 nel collegamento Londra-Calais-Parigi-Losanna-Milano attraverso il nuovo traforo del Sempione, con capolinea a Venezia. Oggi il percorso classico del prestigioso treno si snoda tra Londra e Venezia, attraversando la Francia e la Svizzera per un viaggio di quattro giorni. Ma è anche possibile scegliere itinerari ridotti e ritagliarsi il viaggio in base alle proprie esigenze. I prezzi si aggirano intorno alle 6000 sterline per gli itinerari più lunghi e 4000 per i più corti ma le varianti sono infinite. Chiara Ferragni ha scelto di partire da Venezia Santa Lucia. Una volta lasciata la stazione alle spalle ha preso il via lo splendido soggiorno a bordo del convoglio: un pranzo di tre portate in uno dei vagoni ristorante splendidamente restaurati e una merenda con una selezione di dolci in cabina nel pomeriggio, una cena di quattro portate, preparata direttamente da abili chef francesi. Il secondo giorno, dopo la colazione servita in cabina, il viaggio è terminato con l’arrivo del treno nella Gare de l’Est di Parigi.