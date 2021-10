Creative Cities Unesco: Alba, Bergamo e Parma firmano l'accordo

L'appuntamento è fissato per domani alla sala dei Giuristi in Piazza Vecchia a Bergamo Alta. Verrà ufficializzato il distretto unico per la gastronomia

Il network delle ‘Creative Cities’ è strutturato in aree tematiche: letteratura, design, media arts, musica, arti e artigianato, film e, appunto, gastronomia. Ciascuna città sceglie un proprio ambito di riferimento, impegnandosi anche in altre attività e progetti che coinvolgono gli altri settori. Per quanto riguarda il settore gastronomico, sono 25 le città scelte in tutto il mondo dall’Unesco. Tra le tre italiane, Bergamo è entrata in questa rete nel 2019. Il titolo le è stato riconosciuto per via delle 9 D.o.p. casearie che la distinguono in Italia e in tutta Europa.