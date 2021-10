Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 ottobre

Previsione odierna mediamente positiva, specie per i nati nella terza decade. Marte è contrario ma Giove benefico per gli interessi sportivi. Eros migliore del sentimento oggi ma fate attenzione perché alla lunga le esigenze emotive del partner emergono. Se festeggiate gli anni dal 2 al 10 aprile non perdete pazienza in ufficio.

Alti e bassi oggi con Saturno contrastante per la prima decade ma, al tempo stesso, Plutone e Nettuno positivi se nati a maggio. Siate sereni nel rapporto di coppia anche perché farete insieme alla vostra persona alcune interessanti esperienze di vita. Urano vi renderà protagonista a lavoro.

Mercurio marca la vostra simpatia ed efficienza, qualche dissonanza invece per i nati a giugno ma Nettuno darà comunque volontà di affermazione e anche forza a livello fisico. Sole e Luna sono molto belli per voi oggi e i single ne beneficeranno. Venere è contraria e potrebbe portare qualche momento di noia nel rapporto. L’allegria che portate in ufficio vi consente di lavorare anche meglio!

Aspetti alterni oggi. Buona vita familiare e ottimi contorni amichevoli, però Luna, Sole, Mercurio, Plutone e Marte vi remano tutti contro, con Luna che vi tiene sotto esame in amore se siete nati dal 30 giugno al 9 luglio. Per fortuna Nettuno donerà a voi lo slancio ottimistico per andare avanti. Urano vi prepara inoltre un contatto molto sereno con la quotidianità lavorativa se nati nella seconda decade.

Sole è armonico ma Saturno contrario, quindi non sempre potrà funzionare tutto nei rapporti familiari. Luna incendierà i vostri sensi in amore se nati nella seconda decade. Il senso di responsabilità vi fa dare sempre di più a lavoro, con Sole che vi aiuta.

Plutone e Urano vi danno ottima salute ma Venere può dare un po’ di umore variabile ai nati nella seconda decade. Mercurio favorisce lo sport per i nati nella prima decade mentre seconda e terza si concentreranno soprattutto sul ballo. Plutone e Marte vi aiutano a trovare le parole giuste per farvi comprendere dal partner se nati nella terza decade. Mercurio inoltre vi consentirà di combattere le ingiustizie lavorative se nati ad agosto.

Luna vi trova con umore altalenante, con Venere benefica per i nati nella seconda decade e Plutone invece imbronciato per i nati nella terza. Sole e Mercurio però vi danno strade di razionalità e buonsenso. Se siete nati dal 3 al 10 ottobre e siete single troverete l’amore vero, occhio invece ai nati a settembre che vivranno un clima un po’ piatto. Mercurio e Sole vi daranno promettenti svolte nell’ambito della libera professione.

Plutone, Nettuno, Marte, Mercurio, Sole e Venere sono tutti dalla vostra parte. In particolare Plutone vi investe di una potente carica erotica se nati nella terza decade, con Mercurio altrettanto benefico per i nati a ottobre. Se invece festeggiate gli anni dal 14 al 18 novembre Plutone vi darà autorevolezza in ufficio.

Marte vi farà esprimere al meglio in termini di schiettezza e affidabilità ma fate attenzione perché Nettuno è contrario per i nati della terza decade. Luna vi protegge in amore se nati dal 28 novembre al 5 dicembre. Marte inoltre si rivela essenziale in campo lavorativo per i nati della terza decade.

Giove e Venere vi rendono ottimisti se nati nella terza decade, così come Nettuno favorisce la forma fisica e l’attività sportiva. Venere è molto felice e vi dà stabilità nella coppia se nati nella seconda decade. Sempre Venere vi rende amabili e collaborativi con i colleghi di lavoro.

Saturno e Nettuno vi baciano con la buona sorte se nati nella prima e nella terza decade. Un po’ di moto potrebbe migliorare anche di più il vostro fitness quindi scatenatevi! Marte consente exploit erotici per i nati nella terza decade, con Sole e Luna che invece vi faranno sembrare brillanti in ufficio.

In famiglia dovrete portare un po’ di pazienza ma Nettuno e Plutone sono positivi e vi renderanno pimpanti ed energici. Giove è altrettanto positivo e vi stimola a non stare fermi. Affettuosi e delicati, Nettuno darà forza alla coppia se nati nella terza decade. Saturno darà razionalità e intelligenza ai nati nella prima. Urano vi vinta a non anticipare i tempi di alcuni cambiamenti lavorativi se nati nella seconda decade.