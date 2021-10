Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 11 ottobre.

Giove rimane il faro per i nati nella terza decade. Se nati invece tra il 6 e il 10 aprile avrete da fronteggiare Marte dissonante. Sole vi fa innalzare la voglia di divertimento sia da single che in amore. I pianeti in tal senso sono a vostro favore. Urano è laborioso se nati nei primi di aprile e vi consiglierà di prendere accordi lavorativi con i vostri colleghi.

Saturno è contrario e presenterà alcuni nodi difficili da sciogliere in famiglia. Per fortuna Nettuno è benefico e vi darà una mano con Plutone che vi fornirà le carte giuste se nati nella terza decade. Sempre con i favori di Plutone, i nati dal 14 al 18 maggio si accosteranno all’amore in maniera gioiosa, specie se facenti parte della seconda decade. Godetevi i risultati che avete ottenuto in ufficio anche se Saturno prova a rallentare un po’ i piani.

Marte è euforico per i nati nella seconda decade mentre chi è nato nella terza deve fronteggiare Nettuno contrario. Invece i nati dal 17 al 21 giugno non devono esporsi tanto nel campo del fitness perché Sole vi fa agili ma non eccellenti. C’è più bisogno di più vicinanza emotiva da parte della persona che amate e Saturno farà di tutto per regalarvela se nati a maggio. Con la vostra spigliata leggerezza ravvivate un po’ un noioso ambiente lavorativo.

Marte, Sole, Plutone e Mercurio vi disturbano ma Urano vi aiuta in quasi tutto il resto. Sole è un po’ edonista e la forma fisica se ne avvantaggerà presto. Urano e Nettuno collaborano attivamente per rendervi felici in amore dando exploit erotici ai single di giugno. Portate a termine con pazienza i compiti d’ufficio nonostante Marte contrario se nati nella seconda decade.

Clima socializzante oggi grazie a Sole e Luna favorevoli, seppur con Saturno dissonante in famiglia. Sole stimola il vostro benessere psicofisico e vi consente anche di stupire la persona amata con qualità e affetto se nati dal 6 al 15 agosto. Marte e Sole vi faranno fare un balzo in avanti a lavoro se nati nella seconda decade.

Luna, Nettuno e Venere sono tutti negativi ma Urano e Plutone per fortuna sono dalla vostra parte. I nati nella prima decade si tengano al riparo dai malanni di stagione. Marte e Sole sorridono in fatto di eros e rinsaldano i rapporti già nati. Urano e Plutone favoriscono i nati nella terza decade a lavoro.

Fase di variabilità oggi, dovrete risolvere questioni patrimoniali e familiari. Plutone vi contrasta ma Marte, Mercurio e Sole sono positivi. Venere accende eros e sentimenti oggi, favorendo specialmente i nati nella prima decade. Plutone non vi aiuta a lavoro ma Sole è positivo per i nati nella terza decade.

Luna è benefica così come anche Venere, Plutone e Nettuno, specie se festeggiate gli anni dal 14 al 17 novembre. Luna vi assicura sonni e sogni ristoratori. In amore mostrate un po’ di superficialità a volte ma niente panico perché Luna vi aiuterà a ritrovare la scintilla perduta. Aumentano le vostre ambizioni professionali grazie a Plutone per i nati nella terza decade.

Sole vi ricarica con energia vitale e vi farà sentire in ottima forma psicofisica, oltre a darvi un discreto ottimismo. Nettuno è dissonante e può rendervi vulnerabili a mali di stagione se parte della terza decade. L’eros può prevalere sul sentimento in queta fase per voi e a lavoro Venere vi appoggi totalmente se nati nella prima decade.

Quasi tutti i pianeti giocano nella vostra squadra, in particolare Plutone vi accontenta in ogni minimo dettaglio mentre Giove, Urano e Nettuno accendono in voi le luci del sentimento, che siate single o già impegnati, specie se nati a dicembre. Fervida attività lavorativa con Urano che vi favorisce se nati nella seconda decade.

Nettuno vi stimola fortemente se nati nella terza decade mentre Marte esalta il vostro spirito di divertimento. Marte inoltre è positivo in amore se festeggiate gli anni dal 6 al 10 febbraio e vi dà un po’ di coraggio per farvi notare da chi amate. Sole e Marte favoriscono l’attività lavorativa se nati a febbraio.

Plutone e Nettuno sono i vostri assi nella manica e vi donano grande lucidità mentale specie se nati nella seconda decade. Giove e Luna mandano influssi positivi di tocco, garbo e buon senso. Plutone è passionale e alza la temperatura erotica di coppia, con Luna che vi farà vivere emozioni indimenticabili. Giornata mediamente positiva in ufficio ma non fatevi trascinare dai pettegolezzi.