Oroscopo del 7 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 ottobre.

Sole vi fa essere concentrati sulle vostre mete ideali. Plutone però sarà contrario per i nati della terza decade. Giove è positivo pe quanto riguarda il fitness sempre per i nati della terza decade. In amore Venere se siete single potrà far scoccare qualche freccia al vostro arco poiché amica sincera. I liberi professionisti inizieranno una partita nella quale potranno esprimere la loro potenzialità.

Saturno è in angolo contrario e vi fa giungere alle mete desiderate con un po’ di fiatone. Nettuno e Plutone sono favorevoli per i single in amore e anche Urano spiana la strada ai nati nella seconda decade. Plutone è favorevole a lavoro se nati a maggio.

Luna vi fa iniziare la giornata all’insegna dell’allegria, malgrado alcune questioni private e lavorative vi diano un po’ di preoccupazione. Urano è positivo e vi darà senso dell’umorismo, Nettuno però è dissonante se nati nella terza decade. Sole e Luna vi favoriscono in amore se nati nella terza decade. Venere e Nettuno sono contrari però in ufficio sempre per i nati nella terza decade.

Luna ritorna in ottimo aspetto e vi calma dopo un momento di corse frenetiche. Marte, Mercurio, Sole e Plutone vi impongono di ragionare sul buonsenso in amore se nati a giugno. Nettuno benefico porterà importanti cambiamenti a lavoro se nati nella terza decade.

Un cielo molto vivace per voi grazie a Sole. Marte vi favorisce nelle attività sportive se siete nati ad agosto mentre Venere è super positiva in amore per i nati della prima decade. Marte vi farà apprezzare dai capi in ufficio.

Urano e Plutone sono positivi in famiglia e anche in generale combinati con Mercurio e Sole. Venere è un po’ dissonante e cerca di invitarvi all’abbandono emotivo mentre Plutone a lavoro cercherà di rendervi le cose un po’ più semplici.

Configurazione moderatamente positiva anche se dovrete far attenzione ai legami familiari. Sole e Luna vi daranno buoni risultati generali e Luna e Mercurio vi stimoleranno negli sport. Il vostro spirito di libertà non sembra essere compreso dal partner quindi fate attenzione a non alimentarlo se nati nella terza decade. Luna è grintosa e vi consentirà di portare avanti gli impegni lavorativi più gravosi.

Plutone vi darà un tipico istinto attivo e difensivo se nati nella terza decade. Anche Venere è in buon aspetto e vi rassicura sotto il profilo economico. Luna farà scorrere tranquilla la giornata con il partner se nati a ottobre, in ufficio vi muoverete inoltre con rapidità ed efficienza.

Saturno e Mercurio vi inducono a farvi bene i conti sulle prossime mosse da intraprendere. Gli sport ideali per voi oggi sono bici, nuoto e canottaggio. Venere vi favorirà nel rapporto sentimentale mentre Saturno è lavorativamente positivo per i nati della prima decade.

Venere continua a transitare favorevole per i nati a dicembre. Grande fitness oggi: sarete in forma smagliante! Nettuno in amore vi rallegra lo spirito e Nettuno rinfocola i sensi se nati nella terza decade. Saturno irrobustisce le vostre resistenze fisiche e mentali a lavoro se nati a dicembre.

Cielo sereno-variabile oggi. Urano continua a infastidirvi se nati nella seconda decade (nulla di grave però) mentre Venere è molto positiva e vi porta a vivere i sentimenti con leggerezza. Marte è ardimentoso e passionale se nati a febbraio. Inoltre Mercurio, Sole, Giove, Plutone e Nettuno mettono in luce le vostre capacità lavorative se nati nella terza decade.

La Luna ritorna in magnifico aspetto se nati a febbraio. Giove è alleato e vi incoraggia nel provare nuove discipline sportive. Venere non sempre vi farà sintonizzare con la vostra dolce metà ma niente drammi. Vi fate rispettare in campo professionale grazie a Saturno se nati nella prima decade.