Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 ottobre.

Saturno è in angolo armonico e vi regala tono vitale smagliante oltre che forma fisica di tutto rispetto. I single nati tra il 6 e il 13 aprile sono gratificati da uno spirito effervescente e chi è nato nella prima decade avrà in Saturno un amico. Se invece siete nati nella terza decade Plutone vi remerà un po’ contro a livello professionale.

Venere è dissonante e continua a darvi un po’ di instabilità. Il cielo si rannuvola un pochino anche in amore vista la contrarietà di Saturno nei nati tra il 25 e il 30 aprile. Se siete nati nella terza decade però Plutone potrà mettere parzialmente le cose a posto, anche in ufficio.

Marte, Mercurio, Sole e Urano sono tutti vostri alleati, così come anche Giove e Saturno che daranno ottimismo e intelligenza se nati tra il 9 e il 17 giugno. Saturno in particolare predilige i nati dal 26 al 31 maggio se sono single o in cerca di avventure. Un bel Sole favorevole spiana la vostra strada professionale se nati nella terza decade.

Venere e Luna vi danno manforte ma ci sono passaggi negativi di Marte, Mercurio, Plutone e Sole se nati in seconda e terza decade. D’altro canto Venere, Urano e Nettuno metteranno le cose a posto e quindi eviteranno colpi di scena negativi in campo amoroso. Grande eros per i nati dall’11 al 13 luglio. Il vostro operato lavorativo finirà sotto esame ma ve la caverete.

Un orizzonte astrologico molto congeniale grazie a Marte. Se nati nella terza decade il cielo vi porta svolte capitali da intraprendere in amore. I nati nella terza decade invece avranno un momento di riflessione imposto da Venere. Volontà brusca di un collega che vi viene imposta ma vi renderete conto che era la decisione giusta.

I nati tra il 9 e il 13 settembre dovranno fare attenzione perché Nettuno è sfavorevole e i passi falsi sono dietro l’angolo. Per il resto, i nati nella terza decade potranno contare su un’affettuosa Venere mentre quelli dal 24 al 31 agosto su Sole e Marte. Dimostrerete ancora una volta di essere grandissimi professionisti in campo lavorativo.

Profilo positivo per voi specie grazie a Sole. I nati dal 27 al 30 settembre troveranno reciproca stima e complicità in amore grazie a Mercurio, con allegri a letizia che la faranno da padroni. Impegno, dedizione e senso di responsabilità sono le vostre caratteristiche in ufficio.

Plutone e Mercurio vi regalano un intuito di primo livello, Venere e Luna vi favoriscono in amore così come anche Nettuno se nati nella terza decade. I nati tra il 9 e il 13 novembre avranno ancora Nettuno al loro fianco ma occhi aperti perché Giove, Saturno e Urano ostacolano gli impegni amorosi. Se siete nati nella prima decade risolverete una situazione molto delicata in ufficio.

Luna e Nettuno possono un po’ disturbare la positività di questo giorno, specie se siete nati dal 3 al 7 dicembre. Chi è in cerca dell’anima gemella sarà fortunato nel trovarla specialmente se nato tra il 13 e il 21 dicembre. Qualche piccolo incidente diplomatico non rovina il rapporto tra colleghi a lavoro, anche perché Sole è conciliante per i nati nella seconda decade.

Luna e Venere sono positivi e se fate parte della terza decade sarete benedetti dalla sorte, anche per via di un Nettuno in sosta positiva. Sempre Nettuno, insieme a Giove, vi favorirà in amore se nati dal 6 al 14 gennaio. E ancora, i nati a gennaio saranno favoriti da Luna e Venere nel formare splendide coppie. Luna spiana i vostri passi in ufficio.

Venere e Urano vi remano contro ma per fortuna Mercurio, Marte e Sole vi sostengono. I nati nella seconda decade sperimentano una rifioritura di antichi amori grazie a Urano, mentre i nati in febbraio si terranno fuori da giochi rischiosi. Piccole turbolenze in ufficio ma niente di serio.

Venere, Giove e Saturno sono i vostri fermi alleati specialmente nell’amore e nelle esperienze emotive. Chi è nato dal 5 al 14 marzo avrà Giove e Venere particolarmente carichi di piacevolezze e successi. Plutone, insieme a Saturno e Giove, vi dona intuizioni lavorative profonde, specie se nati nella terza decade.